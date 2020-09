Atat de mare a fost nedreptatea facuta de Sectia Speciala in cazul Sorinei Sacarin, incat procurorul de sedinta a pus concluzii de constatare a abuzului

"Admiteti cererea!"

"Sectia nu are dreptul de a pune concluzii"

La finalul procesului, judecatorul Lavinia Lefterache de la Inalta Curte a constatat ca ordonanta procurorului Mihaiela Iorga- Moraru de la Sectia Speciala, de retinere a pasaportului, "nu a fost dispusa in conformitate cu legea si nu a urmarit un scop legitim".In concluzie: Sectia Speciala i-a incalcat dreptul la libera circulatie Sorinei Sacarin.Dupa cum aratam, procurorul de sedinta, care era de la Parchetul General, a pus concluzii de admitere a cererii, potrivit motivarii acestei sentinte. Conform concuzilor scrise depuse de acesta, in perioada 26 iunie 2019 - 16 iulie 2019, pasaportul Sorinei Sacarin s-a aflat la Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, insa procurorul nu a folosit in nici un fel pasaportul, neputandu-se distinge in ce au constat verificarile facute de acesta.Restrangerea dreptului prevazut de art. 2 pct. 2 din Protocolul nr. 4 la Conventia Europeana a Drepturilor Omului poate fi dispusa in conditiile art. 2 pct. 3.Examinandu-se aceste conditii, a constatat ca masura luata in cauza nu a fost prevazuta de lege si avand in vedere obiectul investigatiei penale desfasurate de Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie nu era o masura necesara pentru prevenirea faptelor penale.Fata de cele de mai sus, in temeiul art. 3 alin. 5 din Codul de procedura penala, art. 2 din Protocolul 4 la Conventia Europeana a Drepturilor Omului si art. 13 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, Procurorul de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie-Sectia Judiciara a solicitat sa se constate ca plangerea se refera la dispozitia procurorului de retinere a pasaportului din ordonanta din 26 iunie 2016, ca aceasta dispozitie a incalcat dreptul la libera circulatie al minorei Sacarin Sorina, masura nefiind prevazuta de lege si nefiind necesara pentru prevenirea faptelor penale," se arata in motivare.Trebuie spus ca in timpul procesului, procurorul de caz Mihaiela Iorga- Moraru, de la Sectia Speciala, a trimis la Inalta Curte propriile concluzii, in contradictie cu concluziile depuse de procurorul de la Parchetul General si a cerut respingerea cererii facute de sotii Sacarin.A urmat apoi un intreg razboi juridic pe competente, procurorul de la Parchetul General a explicat Inaltei Curti ca magistratii Sectiei Speciale nu pot participa, potrivit legii, la sedintele de judecata. Sectia Speciala este reprezentata in instanta de procurorii de la Parchetul General sau, in teritoriu, de la cele competente pe caz."Intrucat procurorii din cadrul Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie nu au dreptul de a pune concluzii in fata instantelor de judecata, ei nu pot depune nici concluzii scrise (precizari).Dreptul de a depune astfel de inscrisuri il au doar procurorii care reprezinta Ministerul Public in cauzele respective, astfel incat inscrisul intitulatdepus de Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie ar trebui sa fie restituit acestei unitati de parchet," a cerut acesta."Referitor la aspectele enumerate la pct. 3 in cuprinsul precizarilor depuse de Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Judiciara a sustinut ca retinerea pasaportului unui minor in varsta de 8 ani nu avea nicio baza legala si nu avea nicio legatura cu vreuna din faptele care faceau obiectul investigatiei Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie la momentul la care s-a dispus predarea pasaportului.Chiar dupa trecerea unui an de la retinerea pasaportului, Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie justifica masura luata prin existenta unor neconcordante in bazele de date, iar petentilor Sacarin li se imputa ca au trecut drept domiciliu al minorei in cererea adresata serviciului pasapoarte locul unde acest domiciliu ar fi trebuit sa se afle (la asistentul maternal) si nu locul unde era stabilit in mod gresit (domiciliul mamei naturale).," concluzioneaza procurorul de la Parchetul General, potrivit motivarii Inaltei Curti.