Avocata Cameliei Bogdan explica decizia CEDO: "I s-a incalcat dreptul la un proces echitabil". Nicoleta Popescu a reprezentat-o la Strasbourg si pe Kovesi

A doua excludere

Specializata in cazuistica apararii drepturilor omului, Nicoleta Popescu a reprezentat-o la CEDO si pe sefa Parchetului European, Laura Codruta Kovesi Cazul Kovesi a scos la iveala hibele din institutiile si legile Romaniei. Potrivit procedurii, pana in primavara anului 2021, Romania trebuie sa prezinte Consiliului de Ministri ai Consiliului Europei un plan de masuri pentru implementarea deciziei CEDO referitoare la garantarea independentei procurorilor.Potrivit Nicoletei Popescu, acest proces de la CEDO al judecatorului Camelia Bogdan a avut ca obiect prima sanctiune disciplinara, in care Inalta Curte a mutat-o disciplinar timp de sase luni la Curtea de Apel Targu- Mures. Decizia Inaltei Curti a venit dupa ce anterior CSM a exclus-o din magistratura pe Camelia Bogdan."CEDO a constatat ca articolul 6 (dreptul a un proces echitabil) din Conventia europeana a Drepturilor Omului a fost incalcat fiindca reclamanta nu avut posibilitatea sa conteste masura suspendarii din functie -aplicata automat de CSM - pana la momentul in care Inalta Curte s-a pronuntat pe fondul cauzei," explica Nicoleta Popescu.CSM a suspendat-o din functie pe Camelia Bogdan pe data de 8 februarie 2017. Pe 13 decembrie 2017, Inalta Curte a anulat sanctiunea excluderii din magistratura inlocuind-o cu mutarea disciplinara, pe o perioada de 6 luni, la Curtea de Apel Targu Mures, incepand cu 15 ianuarie 2018. Decizia instantei a fost definitiva.Nicoleta Popescu arata hiba din lege. "," explica avocata.Articolul 6 din Conventie stipuleaza ca: "Orice persoana are dreptul la judecarea cauzei sale in mod echitabil, in mod public si in termen rezonabil, de catre o instanta independenta si impartiala, instituita de lege, care va hotari fie asupra incalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricarei acuzatii in materie penala indreptate impotriva sa."Nicoleta Popescu este membru al Baroului Bucuresti din 2004. Primul caz pe care l-a reprezentat la CEDO a fost tot in 2004, iar de atunci a castigat cel putin 30 de procese, iar alte cazuri sunt pe rolul Curtii Europene in diferite stadii procesuale.Intr-un alt caz, Sectia pentru judecatori a CSM a decis pentru a doua oara, pe 6 aprilie 2018, excluderea din magistratura a Cameliei Bogdan si suspendarea din functie. Judecatorul a contestat decizia la Inalta Curte.Camelia Bogdan, fosta judecatoare la Sectia penala a Curtii de Apel Bucuresti, ar fi primit mai multe dosare spre judecare, in ianuarie 2016, care initial fusesera repartizate unui alt judecator, dar care intrase in concediu.Dupa ce judecatorul titular a revenit din concediu, Camelia Bogdan ar fi pastrat un dosar, in care a dispus, in luna mai 2016, confiscarea unor sume de bani, printre cei vizati fiind si notarul Jan Andrei, sotul Laurei Andrei, sefa Tribunalului Bucuresti.