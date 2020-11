Cand Justitia este blanda cu impostorii universitari. Cazul fostului sef al Transelectrica, cel care a facut cariera cu diploma falsificata

Despre "represiunea penala"

Decizia finala a fost data de Curtea de Apel Bucuresti, pe 7 septembrie, dar instanta a finalizat recent motivarea sentintei. Practic, Carasol si-a redus pedeapsa cat a putut. In primul rand, recunoasterea pedepsei i-a adus o reducere de o treime, iar achitarea prejudiciului a contat la circumstantele personale. A contat ca a avut cazier alb si faptul ca este integrat social.Asta desi atat procurorii si reprezentantii Transelectrica au cerut o pedeapsa cu executare in penitenciar . In ultimul cuvant, Carasol a spus judecatorilor ca regreta fapta si a solicitat a i se da sansa de a fi alaturi de familia sa."Astfel, au fost aplicate inculpatului pedepse cu o durata substantiala prin raportare la minimul special prevazut de lege, fara luarea in considerare a cauzei legale de reducere, prevazuta de art.396 alin. (10) Cod procedura penala- 2 ani pentru infractiunea de(limite de la 1 an la 5 ani) si cate 1 an pentru(limite de la 3 luni la 3 ani).Cat priveste modalitatea de executare, in opinia Curtii suspendarea sub supraveghere a pedepsei ofera, din punct de vedere juridic, social si moral un sistem de garantii eficiente si poarta in sine o severitate accentuata astfel ca este pe deplin apta, raportat la persoana inculpatului care se afla la prima incalcare a legii si este integrat social si familial, sa asigure exigentele preventiei speciale si generale, in acelasi timp," motiveaza Curtea de Apel Bucuresti.Judecatorii explica de ce au respins apelurile procurorilor si ale Transelectrica si de ce in acest caz nu este nevoie de o condamnare cu executare in peniteniciar. Intr-o scurta consideratie, instanta arata ca cresterea represiunii penale prin pedepse privative de libertate, cat mai mari, nu asigura neaparat exigentele preventiei generale si reprimarea infractiunilor."Persista inca o conceptie depasita care apartine trecutului practicii judiciare potrivit careia prioritatea individualizarii sanctiunilor penale o constituie exigentele preventiei generale in care se regasesc interesele majore ale societatii, conceptie care- in opinia Curtii- nu este in acord cu conceptia care sta la baza reglementarii sistemului pedepselor si a principiilor de individualizare a tratamentului penal in vederea adecvarii lui la capacitatea reala a persoanei de a se indrepta si la disponibilitatile sale morale in acest sens.Individualizarea judiciara a pedepselor este o operatie complexa, calitativa, care se realizeaza in limitele criteriilor prevazute de art.74 Cod penal si nu o simpla reactie cantitativa, avand drept scop fundamental asigurarea indreptarii persoanei in cauza, scop in care se regasesc- si prin care se implinesc interesele cele mai inalte ale societatii.In acest sens, cresterea represiunii penale prin pedepse privative de libertate, cat mai mari nu asigura neaparat exigentele preventiei generale si reprimarea infractiunilor.Totodata, este excesiv si lipsit de echilibru a se considera ca doar pedepsirea cu severitate a vinovatului prin pedeapsa cu inchisoarea catre maximul special prevazut de lege inseamna, in principal, represiune penala.e," explica Curtea de Apel Bucuresti.Dupa cum spuneam, in timpul procesului, Carasol a recunoscut savarsirea infractiunilor precizand faptul ca, in cursul anului 1995, in timp ce era angajat la ENEL, l-a cunoscut pe Gabriel Tutaru, care s-ar fi recomandat ca fiind cadru didactic la Universitatea Politehnica Bucuresti.El a povestit ca in cursul anului 1998 s-a inscris la cursurile serale ale Facultatii de Electrotehnica din cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti, iar in 2001 s-a intalnit in cladirea Rectoratului cu Gabriel Tutaru. In cadrul discutiilor purtate, Tutaru s-ar fi oferit sa il ajute cu promovarea unor examene prin interventie asupra cadrelor didactice titulare contra unor sume de bani.Carasol a precizat ca, in cursul anului III de studiu, in anul universitar 2002-2003, ar fi apelat la Tutaru pentru a-l ajuta sa promoveze doua examene restante, contra unor sume de bani.Pentru ca a promovat examenele, dupa ce s-a prezentat la sustinerea acestora, in anul V de studiu, apropiindu-se si sustinerea examenului de licenta, a apelat din nou la Tutaru pentru a-l ajuta sa promoveze 3 examene."Intrucat daca nu promovam aceste 3 restante nu puteam sustine proiectul de licenta in anul 6, l-am rugat sa ma ajute in acelasi mod cum a mai facut-o anterior, asa cum am prezentat mai sus. In toamna anului 2005 mi-a spus sa pregatesc si proiectul de licenta, sa i-l dau, si o sa vorbeasca el cu profesorii sa-mi treaca note de promovare in catalog la aceste examene, si cu secretara facultatii pentru inregistrarea proiectului de diploma.Nu mi-a solicitat o suma de bani pentru acest ajutor, in schimb m-a rugat sa-l ajut sa inlocuiesc instalatia electrica la casa parintilor lui, situata in imediata vecinatate a municipiului Ploiesti (nu mai tin minte cum se cheama localitatea). Am acceptat acest lucru, nu m-am mai prezentat la cele trei restante, nici la sustinerea proiectului de licenta, urmand ca in cursul anului 2006 sa primesc adeverinta pentru absolvirea cursurilor universitatii", povestea Carasol.In anul 2005, el s-ar fi deplasat de doua ori personal, impreuna cu Tutaru, la casa parintilor acestuia din urma, unde ar fi efectuat lucrarile solicitate."Arat faptul ca acesta mi-a pus la dispozitie materialele, eu m-am ocupat doar de schimbarea instalatiei electrice. Nu am fost remunerat pentru aceasta activitate, am considerat ca este o rasplata pentru ajutorul promis", mai spunea Carasol.Fostul director Transelectrica a povestit cum a primit diploma si faptul ca el credea ca este autentica."In luna februarie a anului 2006, m-a chemat la Rectoratul Universitatii Politehnica, ma astepta pe hol, unde mi-a inmanat adeverinta ce atesta faptul ca am absolvit cursurile Facultatii de Electrotehnica (act ce l-am depus anterior la dosarul prezentei cauze, in ziua in care mi-a fost adusa la cunostinta calitatea de suspect).In luna august a anului 2006 m-a chemat din nou la Rectoratul Universitatii Politehnica, unde mi-a inmanat diploma de licenta si foaia matricola, acte care de asemenea atestau faptul ca am absolvit cursurile Facultatii de Electrotehnica (acte ce le-am depus anterior la dosarul prezentei cauze, in ziua in care mi-a fost adusa la cunostinta calitatea de suspect).Arat faptul ca am folosit ulterior aceste acte, neavand nicio indoiala ca acestea nu ar fi autentice, desi nu m-am prezentat la examenele celor 3 restante si nici la sustinerea proiectului", conchide Carasol.Potrivit judecatorilor, Gabriel Tutaru (58 de ani) a fost condamnat, in 2012, la 3 ani cu suspendare pentru trafic de influenta.Sentinta a fost data intr-un caz in care barbatul sustinea ca este profesor in cadrul Universitatii Politehnice din Bucuresti si ca poate ajuta o tanara sa promoveze examenul de admitere in Baroul Bucuresti, sesiunea din noiembrie 2010. In schimbul influentei sale, barbatul i-a cerut fetei suma de 5.000 de euro. In dosar a mai fost condamnata si o alta persoana.Sentinta de condamnare cu suspendare a fost data avand in vedere circumstantele personale ale lui Tutaru: "de profesie inginer, fara un loc de munca, atitudinea procesuala a acestuia si faptul ca este pentru prima oara implicat intr-un raport penal de conflict ".Audiat in aceasta ancheta , Gabriel Tutaru a declarat ca in cursul anului 2004 a fost contactat telefonic de catre Carasol, care i-ar fi spus ca are mari probleme cu promovarea unor examene. El sustine insa ca doar i-ar fi facut legatura cu cineva de la Politehnica.Potrivit lui Tutaru, el l-ar fi indrumat pe fostul sef de la Transalectrica sa ia legatura cu un fost sef Serviciu Plan, Salarizare, Personal din Rectoratul Universitatii de Politihenica, decedat in 2008. Tutaru a precizat ca, dupa parerea sa, foaia matricola si adeverinta care atesta calitatea de inginer au fost obtinute de Carasol cu sprijinul fostului sef serviciu si al unei alte persoane din secretariatul universitatii.Pe 29 noiembrie 2019, Universitatea Politehnica din Bucuresti a comunicat magistratilor mai multe informatii:- In evidentele Facultatii de Inginerie Electrica nu a fost inregistrat un proiect de diploma apartinand numitului Carasol Marius Danut;- In evidentele Facultatii de Inginerie Electrica nu a fost inregistrata o cerere pentru inscrierea la examenul de diploma apartinand lui Carasol Marius Danut;- Numitul Tutaru Gabriel nu a detinut functia de cadru didactic in cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti.La finalul anchetei judecatoresti, magistratii au concluzionat ca, in perioada 1998- 2005, Carasol a urmat cursurile Universitatii Politehnice Bucuresti - Facultatea de Inginerie Electrica, forma de invatamant seral, perioada in care acesta a achitat taxe de scolarizare si taxe de examene restante."Cu toate ca a urmat aceste cursuri, inculpatul nu a finalizat studiile, nu a sustinut examenul de diploma si, prin urmare, nu a obtinut diploma de inginer", explica instanta.Judecatoria Sectorului 1, care a dat prima decizie in acest caz, arata cum a ajuns la concluzia ca diploma lui Carasol este falsa. Una din probe este inclusiv adresa companiei Romdidac, care tipareste actele scolare cu regim special.Gestionarea acestor tipizate, inclusiv alocarea seriei si numarului, au fost realizate pana in 2014 de Romdidac SA in colaborare cu RA Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei, care a realizat tiparul cu multiple elemente de siguranta. Romdidac a comunicat in cazul diplomei lui Carasol ca aceasta "nu exista in baza noastra de date, nefiind tiparita"."Din ansamblul probator, instanta constata ca diploma de inginer (...), in care se prevede ca inculpatul Carasol Marius Danut detine titlul de inginer diplomat , este falsa, deoarece:- Nu este tiparita de unitatea indreptatita, respectiv Romdidac SA;- Nu este eliberata de Universitatea Politehnica din Bucuresti;- Inculpatul nu a depus proiectul de diploma si nici nu a depus o cerere pentru a se inscrie la examenul de diploma, astfel cum era prevazut in structura anului universitar din anul 2005-2006;- Numarul diplomei aferent seriei D, respectiv XXX (seria diplomei - n.red.), nu se incadreaza in plaja de numere emisa de Romdidac SA (de la seria XXX, la XXX - n.red.);- Inculpatul recunoaste ca nu s-a prezentat la restante si nici la sustinerea examenului de diploma".Judecatoria Sectorului 1 mai precizeaza ca in baza diplomei falsificate, Carasol a ajuns in cea mai inalta functie din Transelectrica."Instanta subliniaza ca, desi pentru functia de presedinte al Directoratului nu era prevazuta conditia absolvirii studiilor universitare, inculpatul nu ar fi fost eligibil pentru o astfel de functie in masura in care nu dobandea, anterior, prin inselarea increderii reprezentantilor partii civile, calitatea de angajat si director sucursala", se arata in motivarea condamnarii.Judecatorii precizeaza ca inculpatul a detinut cea mai relevanta functie de conducere in sistemul dualist in cadrul unei companii de maxima importanta nationala in domeniul energiei electrice, functie si companie ce trebuie sa beneficieze de un anumit prestigiu si de un grad extrem de ridicat de incredere a populatiei si a celorlalti actori pe piata energiei la nivel national si regional."Cu toate acestea, inculpatul a ocupat aceste functii pe baza unui inscris falsificat, fara sa indeplineasca conditiile legale, fiind o persoana fara studii superioare, ce nu a avut nicio remuscare sa candideze pentru cea mai inalta functie in sistemul dualist, desfasurandu-si activitatea intr-o companie de stat de importanta strategica de a carei administrare ireprosabila depinde normala functionare a tarii", motiveaza instanta.