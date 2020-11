Cazurile procurorului care ancheteaza incendiul de la Piatra Neamt. Marius Iacob a instrumentat dosarele Elodia, FNI, Giulesti si Colectiv

Cazul Piedone- COlectiv

Dosarul Elodia

Stie sa iasa in fata

Dosarul incendiului de la maternitatea Giulesti

Sanctionat de Inspectia Judiciara

Cazurile Sorin Ovidiu Vintu , Elodia Ghinescu sau Colectiv , unde s-au obtinut condamnari spectaculoase in instanta se impletesc cu dosarul "Maternitatea Giulesti", unde statul roman a incasat o condamnare la CEDO . "A stiut intotdeauna sa iasa in fata", il caracterizeaza un coleg, potrivit Europa Libera. In 2009, Iacob semna propunerea de arestare preventiva a lui Sorin Ovidiu Vintu, acuzat ca l-a ajutat cu bani pe fugarul Nicolae Popa , partenerul sau de afaceri in mega escrocheria Fondului National de Investitii (FNI).Patru ani mai tarziu, Vintu era condamnat la 2 ani inchisoare cu executare. Tot Iacob a coordonat extradarea din Indonezia a lui Popa, condamnat la 10 ani de inchisoare in scandalul FNI.In 2015, Marius Iacob a coordonat ancheta DNA in cazul incendiului din Colectiv, clubul care a facut 65 de victime in urma cu cinci ani. In decembrie 2019, in prima instanta, pedepsele insumate ale celor 13 inculpati ajungeau la 115 ani de inchisoare.Fostul primar Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la 8 ani si jumatate de inchisoare, in timp ce patronii clubului au primit cate 11 ani si 8 luni. Cei doi pompieri care au controlat clubul inainte de incendiu au primit cate 9 ani si 2 luni de inchisoare, fiind acuzati de abuz in serviciu.In acest caz, decizia nu este definitiva, urmatorul termen fiind stabilit pentru 25 noiembrie.Cel mai rasunator dosar al lui Marius Iacob este cazul Elodia. In 2007, dupa disparitia avocatei Elodia Ghinescu, Iacob a reusit condamnarea politistului Cristian Cioaca, sotul avocatei."Daca Elodia traieste, eu imi dau demisia", declara in 2008 Iacob. In iunie 2014, Cioaca a fost condamnat definitiv la 15 ani si opt luni de inchisoare pentru uciderea sotiei sale, in conditiile in care cadavrul nu a fost gasit."Cu siguranta este mai bun pentru ancheta decat procurorii de la Piatra Neamt. A stiut intotdeauna ca in momente de criza si de presiune publica sa iasa in fata. Se pricepe sa caute vinovatii.Problema e sa nu ne trezim, ca si in alte cazuri, ca este condamnat un electrician. Nu contest experienta lui Iacob, dar ancheta va dura cel putin un an de zile pana se ajunge la rechizitoriu.Cel mai mare pericol in acest moment este ca Parchetul General sa se transforme intr-un actor al campaniei electorale. Fiind presiune pe ancheta procurorilor, lumea uita de conditiile critice din toate spitalele de care toti guvernantii sunt vinovati, inclusiv cei de acum", ne-a declarat un procuror care-l cunoaste bine pe Iacob, anchetatorul incendiului de la spitalul din Piatra Neamt.Tot Iacob a instrumentat si dosarul incendiului de la Maternitatea Giulesti. In decembrie 2010, erau trimise in judecata cinci persoane dupa ce sase bebelusi au murit intr-un incendiu si alti 5 au fost raniti Era vorba de asistenta Florentina Carstea, seful serviciului tehnic, Vasile Dima, medicii Bogdan Marinescu si Ioan Toma Adrian, precum si electricianul spitalului Gigel Oprea.Cinci ani mai tarziu au fost date sentintele definitive. Asistenta a primit o pedeapsa de 2 ani si 2 luni de inchisoare cu executare, fostul manager Bogdan Marinescu la sase luni de inchisoare cu suspendare, iar Adrian Toma a fost achitat pentru infractiunea de neglijenta in serviciu.Electricianul a primit un an de inchisoare cu suspendare, iar fata de un alt inculpat s-a dispus incetarea procesului penal deoarece a decedat in timpul judecatii.In iulie 2019, Romania a fost condamnata la CEDO, in dosarul incendiului de la maternitatea Giulesti.Plangerea a fost depusa de Florentina Carstea, asistenta care a fost arestata la scurt timp dupa tragedie produsa in Sectia de Neonatologie. CEDO a constatat ca arestarea dispusa in cazul ei nu a fost justificata si statul a trebuit sa-i plateasca femeii suma de 5.000 de euro.Licentiat in Drept in 1994, Marius Iacob (50 de ani) este procuror criminalist. Pana in 2006, a lucrat la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, devenind apoi pentru un an director general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP). In 2005 a absolvit Colegiul National de Aparare, iar intre 2008 si 2009 a facut un master in domeniul sigurantei nationale la Universitatea Nationala de Aparare "Carol I".Intre 2007 si 2013 a fost seful Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ).Din 2013, Iacob ajunge la DNA ca procuror sef adjunct al structurii, adica adjunctul Laurei Kovesi. In iunie 2019 se intoarce ca procuror la Parchdetul General, sectia de urmarire penala si criminalistica.In martie 2019, Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a dat dreptate Inspectiei Judiciare si a dispus ca procurorul-sef adjunct al DNA, Marius Iacob, sa fie sanctionat cu avertisment pentru savarsirea unei abateri disciplinare.Pe 4 mai 2018, Inspectia Judiciara anunta ca a exercitat o actiune disciplinara fata de Marius Iacob pentru nerespectarea dispozitiilor procurorului ierarhic superior, date in scris si in conformitate cu legea.Mai precis, procurorul Marius Iacob a fost acuzat de Inspectia Judiciara ca a desemnat-o pe procurorul DNA Carmen Simona Ricu sa reprezinte parchetul la judecarea procesului in care fostul procuror DNA, Mihaiela Iorga Moraru, contesta ordinul dat de Laura Codruta Kovesi , de a o da afara din DNA.Procuroarea desemnata de Iacob nu avea voie sa reprezinte DNA la un astfel de proces , reiese din legislatia invocata de Inspectia Judiciara.Sanctionat disciplinar cu avertisment, Iacob a demisionat de la DNA si s-a intors la Parchetul General ca simplu procuror, neavand voie sa ocupe o functie de conducere.