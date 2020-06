Ce au descoperit procurorii care ancheteaza moartea judecatorului iranian, acuzat de o spaga de 500.000 de euro, care a decedat dupa ce a cazut de la etajul unui hotel din Bucuresti

Inregistrarile video, ridicate

Precizarile vin dupa ce ambasadorul Iranului, Morteza Aboutalebi, a fost convocat, luni, la sediul Ministerul Afacerilor Externe ( MAE ). Potrivit site-ului Ministerului iranian de Externe, Teheranul a cerut, pe 21 iunie, ca "autoritatile romane relevante sa ia masuri imediate pentru a clarifica motivele mortii lui Mansouri".Conform comunicatului Parchetului Capitalei, la data de 19 iunie 2020, organele de cercetare penala din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Omoruri au fost sesizate cu privire la decesul unui barbat, identificat ulterior ca fiind cetateanul iranian Mansouri Gholam Reza, survenit in aceeasi zi, in jurul orei 14:30, in holul de la parterul unui hotel din Bucuresti.Pentru lamurirea imprejurarilor in care a survenit decesul, procurorii au efectuat urmatoarele activitati:- A fost efectuata cercetarea la fata locului si au fost ridicate mijloace materiale de proba, precum si inscrisuri;- A fost dispusa autopsia medico-legala a cadavrului, fiind obtinute concluzii preliminare conform carora moartea a fost violenta , cauzata de leziuni traumatice incompatibile cu viata, produse prin lovirea de un plan dur, posibil in conditiile unei precipitari;- Au fost audiati mai multi angajati ai hotelului;- Au fost ridicate unitatile de stocare de la sistemul de supraveghere video instalat in hotel, fiind solicitata si autorizarea judecatorului pentru accesarea imaginilor stocate."Cercetarile sunt continuate de procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti si organele de cercetare penala din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Omoruri, pentru stabilirea imprejurarilor in care s-a produs decesul," precizeaza Parchetul Capitalei.Un barbat a murit, vineri, dupa ce a cazut de la etajul unui hotel din Bucuresti. Barbatul este un iranian, Gholam Rreza Mansouri, care a ordonat, ca judecator, arestarea in masa a jurnalistilor si care era acuzat de regimul de la Teheran de luare de mita in valoare de jumatate de milion de euro, extradarea sa umand sa fie judecata in 10 iulie de Curtea de Apel Bucuresti, potrivit News.ro.Organizatia Reporteri fara Frontiere a cerut Romaniei sa nu-l deporteze, pentru a raspunde acuzatiilor referitoare la arestarea a 20 de jurnalisti in 2013.Politia Capitalei a transmis, vineri seara, ca in urma cercetarii la fata locului si investigatiilor, "la acest moment datele conduc spre ipoteza ca decesul ar fi survenit ca urmare a unui act suicidar"