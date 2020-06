Ce au spus asociatiile de magistrati expertilor Comisiei Europene: Nu exista o vointa politica pentru realizarea reformelor din Justitie. Sectia Speciala trebuie desfiintata

Recomandarile MCV, obligatorii

CSM, tinta criticilor

Este vorba de Asociatiei "Forumul Judecatorilor din Romania", Asociatiei "Initiativa pentru Justitie" si Asociatiei "Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor"."Dialogul a surprins aspecte esentiale privind functionarea sistemului judiciar ()," explica cele trei asociatii, intr-un comunicat de presa transmis Ziare.com.Magistratii au mai sustinut din nou ca recomandarile si cerintele care figureaza in rapoartele intocmite de Comisia Europeana, in temeiul articolului 2 din Decizia 2006/928, vizeaza atingerea obiectivelor de referinta."Indeplinirea acestor obiective de referinta reprezinta o obligatie de rezultat din partea Romaniei, iar rapoartele MCV sunt construite in jurul acestor obiective pe care Romania trebuie sa le atinga, facand corp comun cu decizia, presupunand obligatii si angajamente concrete si precise.In consecinta,," explica reprezentantii celor trei asociatii.Potrivit acestora, Guvernul si Parlamentul nu au niciun fel de scuza si nici nu pot inventa la nesfarsit pretexte pentru a se opune modificarii legilor justitiei, cel putin in aspectele ce incalca grav independenta magistratilor, precum si deciziile Curtii Constitutionale si hotararile Curtii Europene a Drepturilor Omului.Totodata, asociatiile de procurori si judecatori reitereaza faptul ca nu este necesara reglementarea unor filtre de impunitate neconstitutionale pentru ca judecatorii si procurorii sa-si poata desfasura activitatea, mai presus de orice cetatean obisnuit."De asemenea,, dar si sa consulte in mod real judecatorii si procurorii in aspectele esentiale functionarii justitiei, putand dezvolta, in acest sens, o platforma online pentru consultari si sondaje in timp real si cu grad ridicat de relevanta, care sa asigure accesul tuturor magistratilor, cu functionalitati precum cele existente deja in aplicatia Emap.Astfel, se pot primi notificari automat cu privire la proiecte de acte normative asupra carora se realizeaza consultarea, exprimarea optiunii tuturor magistratilor se poate realiza in mod secret cu variante prestabilite, iar rezultatele pot fi automat stranse si publicate imediat, in mod transparent.Prin urmare, se va realiza un feedback rapid, astfel incat membrii Consiliului sa aiba acces imediat la opinia corpului magistratilor, necesara din multiple perspective. In acest moment, Consiliul Superior al Magistraturii se confrunta din ce in ce mai des cu critici privind existenta unei rupturi atat fata de magistrati, cat si in interiorul sau, fapt care afecteaza cu siguranta indeplinirea propriului rol constitutional.