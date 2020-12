Clientul unui magazin de bricolaj din Iasi s-a trezit cu un harlet in cap in timp ce se plimba printre rafturi. Ce daune morale a castigat in instanta

A cerut daune de 10.000 de lei

Cum s-a aparat magazinul

Judecatorii au admis in parte cererea lui Dan Corduleanu, care trebuie sa primeasca 1.000 de lei daune morale, 40 de lei - daune materiale, plus cheltuielile de judecata, in valoare de 2.000 de lei, a scris Buna Ziua Iasi . Decizia nu e definitiva.Barbatul le-a cerut magistratilor Judecatoriei Iasi sa oblige compania la plata unor daune materiale de 752 de lei, dar si la achitarea unor daune morale de 10.000 de lei. Ieseanul a aratat ca prejudiciul material consta in costul certificatului medico-legal, 40 de lei, si costul de transport , 60 de lei, efectuate la spitale "La acestea se adauga si pierderea castigului din munca aferenta zilelor de ingrijiri medicale, respectiv suma de 652 de lei, conform salariului minim la nivelul anului 2017. Cu privire la daunele morale, ar trebui ca parata sa-mi plateasca o despagubire egala cu suferinta psihica resimtita, prin schimbarea esteticului la nivelul capului si prin durerile suferite in momentul loviturii, dar si pe parcursul vindecarii, suma pe care o evaluez la 10.000 de lei", a subliniat Corduleanu in fata magistratilor ieseni.Procesul dintre clientul iesean si magazinul de bricolaj a inceput pe 22 aprilie 2019. Incidentul a avut loc in 2017."Pe 22 martie 2017, in jurul orei 15:40, ma aflam in magazinul situat pe bulevardul Chimiei. Voiam sa cumpar materiale si scule, in vederea efectuarii unei lucrari. M-am deplasat la raionul de Gradina. Am analizat uneltele pozitionate in partea de jos a raftului, care aveau unele defecte. Astfel, le-am pus inapoi, la locul lor, pe raft. In timp ce inspectam atent uneltele, am simtit o lovitura puternica in cap, urmata de un zgomot puternic", a mentionat Dan Corduleanu in fata instantei de judecata."Am constatat ca de sus a cazut un harlet. In momentul impactului, am simtit o durere puternica, in urma careia am cazut in genunchi si m-am speriat. Cand am dus mana la cap, in locul in care am simtit impactul, am observat ca sangeram. Impactul mi-a cauzat o stare de ameteala."Clientul a adaugat ca angajatii magazinului i-au acordat primele ingrijiri medicale, "in toaleta. O persoana m-a spalat si m-a bandajat. Apoi am fost intrebat daca vreau sa fie chemata Salvarea. Am refuzat si am mers singur laDe acolo, am fost directionat catre Spitalul de Neurochirurgie".Reprezentantii companiei au depus o intampinare la dosar, prin care au cerut respingerea cererii."Nu am primit vreo reclamatie din partea ieseanului. Produsul a fost asezat intotdeauna pe suporti speciali, in siguranta. Ca urmare a verificarii sustinerilor reclamantului, s-a stabilit ca, pe 22 martie 2017, un client a luat din raft mai multe harlete, le-a studiat si a ales unul. Incercand sa puna in raft celelalte harlete, a lovit un harlet din partea de sus a raftului, care a alunecat si l-a lovit in zona capului", s-a aparat compania, care nu se considera responsabila pentru prejudiciul suferit de reclamant.Concluzia magistratilor"Instanta constata omisiunea paratei de a lua masuri pentru asigurarea produselor asezate pe rafturi, astfel ca simpla atingere a acestora sa nu determine caderea. La stabilirea cuantumului daunelor morale, trebuie sa se aiba in vedere ca acestea sa aiba efecte compensatorii, neputand sa constituie nici amenzi excesive pentru autorii daunelor si nici venituri nejustificate pentru victimele acestora. Instanta constata ca reclamantul a invocat un prejudiciu estetic permanent la nivelul fruntii. Reclamantul nu a administrat vreo proba in acest sens. Astfel, instanta hotaraste ca obligarea paratei la plata sumei de 1.000 de lei cu titlu de daune morale este rezonabila fata de suferinta psihica provocata reclamantului", au concluzionat magistratii ieseni.