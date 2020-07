CSM a sanctionat o judecatoare care a dezvaluit public problemele din justitie. Avocat: Un simulacru de proces disciplinar

Iata ce spunea Crina Muntean

"Un simulacru de proces disciplinar"

"Vom contesta decizia"

Decizia a fost luata in majoritate de membrii CSM si poate fi contestata cu recurs la Completul de 5 judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie.Concret, Crina Muntean a fost gasita vinovata pentru savarsirea abaterii disciplinare prevazute de art.99 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor: ""Magistratii nu pot protesta impotriva modificarilor legislative ce le afecteaza cariera si posibilitatea de a da solutii juste, fara riscul de a fi supusi ulterior unor multiple verificari ale activitatii profesionale. Magistratii nu au libertatea de a-si exercita profesia conform propriei convingeri, fara riscul de a deveni, la randul lor, anchetati pentru simplul fapt ca au indraznit prea mult.Si toate acestea se intampla sub pretextul ca reinstauram, ca respectam drepturi si libertati fundamentale, ca inlaturam abuzurile. Nu cunosc casa fi fost marcata de atata ipocrizie," declara Crina Muntean, in august 2019, pentru Newsweek.Avocata Georgiana Trandafir, care a reprezentat-o in fata CSM pe Crina Muntean, sustine insa ca la mijloc este vorba de "o executie"."Doamnei Crina Muntean i s-au respins toate probele, inclusiv dreptul de a fi audiata, asa cum prevede legea. Ostilitatea evidenta manifestata de sectie a mers pana la fi certata ca nu ma misc mai repede sa parasesc sala atunci cand deliberau asupra unei cereri. In sala eram 14 persoane, aerul era irespirabil, mi s-au refuzat inclusiv pauzele pentru a putea, efectiv, respira, fiind apostrofata ca nu eu decid cum sa fie condusa sedinta.In toata cariera mea nu am asistat la asa ceva, a fost o executie, nu un proces civil. De altfel, vazand ca doamnei judecator i se respinge inclusiv dreptul de a fi audiata, mi-am depus mandatul in fata sectiei si am refuzat sa pun concluzii pe fondul cauzei. Pentru prima data in cariera mea de avocat, am simtit ca tot ce inseamna proces civil, egalitate de arme sau dreptul la un proces echitabil, in anumite circumstante, ramane doar un ideal," declara avocata.Trandafir sustine ca in aceste conditii a refuzat sa-si mai exercite profesia, deoarece nu mai putea sa apere drepturi, daca i se resping toate probele prin care putea dovedi lipsa abaterii disciplinare."In cursul cercetarii disciplinare s-a dovedit veridicitatea afirmatiilor din interviu, a existat un coleg magistrat care a declarat ca s-a incercat sa se intervina pe langa el pentru a pronunta o anumita solutie.Dezbaterile pe chestiunile prealabile au durat aproximativ 4 ore, timp in care eram periodic scosi afara pe hol, teoretic pentru ca judecatorii sectiei sa delibereze. Intr-una dintre aceste reprize am stat pe hol, in picioare, o ora pentru ca judecatorii sa delibereze asupra unei exceptii invocate si sustinute de doamna judecator Evelina Oprina, exceptie care a mai fost invocata si in celalalt dosar disciplinar, fiind respinsa la acel moment "de pe scaun" (adica acum cateva luni)," declara Trandafir.Potrivit acesteia, fara a pune in discutie fondul chestiunii, ceea ce s-a intamplat a fost un simulacru de proces disciplinar."Cu siguranta vom contesta hotararea sectiei la completul de 5 judecatori," concluzioneaza Trandafir.