CSM a suspendat-o pe judecatoarea care a refuzat arestul unui suspect acuzat ca a violat o minora pe care a sechestrat-o

Judecatoarea si-a motivat decizia spunand ca faptele inculpatului nu sunt de o asa gravitate incat sa fi generat o rumoare sociala de amploare si nici nu au existat iesiri in strada sau proteste in presa.Alin Alexandru, purtatorul de cuvant al Inspectiei Judiciare, a declarat, in luna februarie, referitor la cazul judecatoarei Cristina Coarna de la Judecatoria Braila, ca "Inspectia Judiciara a luat act de informatiile aparute in spatiul public privind instrumentarea unei cauze de la Judecatoria Braila si s-a decis sesizarea din oficiu pentru a se stabili daca exista indiciile savarsirii vreunei abateri disciplinare".Gheorghe Dima, un barbat in varsta de 32 de ani, din judetul Bacau, ar fi tinut sechestrata o minora de 13 ani timp de 8 luni si ar fi violat-o in mod repetat. Dima era concubinul surorii fetei, potrivit Adevarul.ro