CSM cere Inspectiei Judiciare sa efectueze un control cu privire la modul de comunicare publica al Sectiei Speciale

Procurorii din CSM au discutat marti o nota de informare privind modul de comunicare publica a Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie."De asemenea, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a dispus emiterea unei adrese catre Inspectia Judiciara prin care se solicita efectuarea unui control cu privire la modul de comunicare publica a Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie raportat la nota de informare a Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, punctele 3,4 si 5 din nota," se arata in minuta CSM.Modul in care Sectia Speciala comunica public anumite infomatii, dar mai ales modalitatea in care informatii confidentiale din anchete erau "scurse" in mass-media, au facut obiectul mai multor scandaluri mediatice si controale interne