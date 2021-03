CSM este de acord cu abrogarea prevederilor vizand pensionarea anticipata a magistratilor. Se revine la forma anterioara modificarii

Plenul CSM a avut, joi, pe ordinea de zi solicitarea Senatului privind propunerile legislative nr. L84/2020 si L.85/2020. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat emiterea unui punct de vedere pozitiv fata de solicitarea Senatului Romaniei in sensul abrogarii prevederilor vizand pensionarea magistratilor cu vechimea cuprinsa intre 20-25 ani, cu revenirea la forma anterioara modificarii", au transmis reprezentantii CSM.Decizia a fost luata cu majoritatea de voturi, fiind 12 voturi pentru "emitere punct de vedere pozitiv" si 6 voturi pentru "emitere punct de vedere negativ".L84/2020, propunerea legislativa pentru abrogarea dispozitiilor care reglementeaza posibilitatea pensionarii anticipate a personalului de specialitate juridica din sistemul judiciar, a fost adoptata de Camera Deputatilor, Senatul fiind for decizional.Senatul este camera decizionala si pentru L85/2020, propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei.