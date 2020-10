CSM respinge actiunea disciplinara deschisa impotriva judecatoarei Crina Muntean, care a dezvaluit public problemele din justitie

Sanctiunea din iulie

Surse judiciare au explicat pentru Ziare.com ca a fost vorba de un scor strans in CSM, 5-4.Inspectia Judiciara a trimis-o pe Crina Muntean in fata Sectiei disciplinare din CSM pentru ca ar fi incalcat dispozitiile privind repartizarea aleatorie a dosarelor si ar fi pus monopol pe masurile de supraveghere tehnica, fiind singurul judecator de drepturi si libertati (JDL) de la Tribunalul Bihor in perioada ianuarie - noiembrie 2018.In rezolutia de exercitare a actiunii disciplinare se arata ca Muntean si-ar fi convins colegii din conducerea Tribunalului Bihor sa o desemneze, temporar, titular in ambele completuri de judecator de drepturi si libertati (JDL), dupa ce un magistrat a avansat la Curtea de Apel Oradea.Decizia Colegiului de conducere a fost luata in unanimitate, in decembrie 2017, solutia fiind permisa de regulamentul intern al instantelor. Desi a fost o decizie colegiala in unanimitate, doar Muntean a fost trimisa in judecata disciplinara.Atunci ea ocupa mai multe functii in instanta : era vicepresedinte al Tribunalului Bihor, asigura si conducerea Sectiei penale, dar si a Tribunalului Bihor si era titular intr-unul dintre cele doua completuri JDL. S-a ajuns la aceasta situatie intr-o perioada in care la Sectia Penala a Tribunalului Bihor activau doar 4 judecatori.In luna iulie, judecatoarea Crina Muntean a fost sanctionata de Sectia pentru judecatori a CSM cu suspendarea din magistratura pe o perioada de 6 luni pentru un interviu pe care l-a acordat. Ea a fost gasita vinovata pentru "manifestari care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei, savarsite in exercitarea sau in afara exercitarii atributiilor de serviciu".Pe scurt, Crina Muntean a vorbit despre reactivarea unor "retele de interese in justitia locala" si chiar despre o tendinta de construire de noi retele de interese. Judecatoarea da exemple si descrie felul in care functioneaza lucrurile pe plan local.Avocata Crinei Muntean anunta, in iulie, ca o sa conteste aceasta decizie la Inalta Curte.