CSM respinge cererea de pensionare a unui fost deputat PDSR, revenit in magistratura, care urma sa incaseze o pensie speciala de 16.000 de lei

Solicitarea de pensionare venea dupa ce el a revenit in functia de magistrat, in baza unui interviu, in iunie 2019. Practic, Achimescu a cerut sa se pensioneze din magistratura la 1 an si 4 luni dupa ce a revenit in functie.Potivit unor surse din magistratura, pensia lunara a acestuia ar fi intre aproximativ 16.000 de lei si 20.000 de lei, in functie de gradul pe care-l are.Potrivit site-ului Camerei Deputatilor, Victor-Stefan Achimescu a fost parlamentar in mandatul 1996-2000. Fostul deputat este absolvent de Drept si avocat in Baroul Olt.Achimescu a facut cerere de revenire in magistratura fara concurs in luna mai 2019, iar cererea i-a fost aprobata de Sectia pentru judecatori a Consilului Superior al Magistraturii ( CSM ) cu scorul de 5 la 4, "gruparea" Savonea fiind cea care a votat pentru a transforma un fost politician in judecator.La momentul respectiv, el a dat asigurari ca nu revine in functie doar pentru a incasa pensie speciala, aratand ca acesta este vocatia sa, urmand sa profeseze pana la 65 de ani.