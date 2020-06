CSM solicita Inspectiei Judiciare sa faca un control la instante si parchete referitor la solutionarea cauzelor privind infractiunile sexuale cu minori

Ziare.

com

"Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat sesizarea Inspectiei Judiciare in vederea efectuarii unui control tematic la instante si parchete referitor la modul de investigare si solutionare a cauzelor privind infractiuni la viata sexuala cu victime minore, aflate pe rolul acestora in perioada 1 februarie 2014 la zi, obiectivele controlului avand in vedere practica instantelor si Parchetelor (solutii definitive) in aspecte precum: aprecierea consimtamantului ca fiind valabil sau nevalabil prin raportare la varsta victimei, standardele de probatiune care conduc la dispunerea unei solutii de trimitere in judecata sau de tragere la raspundere penala ori, dimpotriva, de netrimitere in judecata sau de achitare in aceste cauze etc. (majoritate: 10 voturi Da, 8 voturi Nu), respectarea dispozitiilor legale cu privire la modalitatea de audiere a partilor vatamate minore (pentru acest obiectiv, majoritate: 10 voturi Da, 7 voturi Nu, 1 vot nul)", se arata in minuta deciziei.