CSM: Vacanta judecatoreasca se scurteaza doar la august. Masca este obligatorie in sala de judecata

Iata care sunt cele mai importante:

Cand poate fi limitat accesul unor persoane

Nu porti masca afara

Videoconferinte si in civil

Se vor judeca procese si in august

Este vorba de o masura exceptionala, post-pandemie. In mod normal, potrivit Legii de organizare judecatoreasca, vacanta judecatoreasca dureaza doua luni, in perioada 1 iulie - 31 august a fiecarui an calendaristic."Concediul de odihna anual pentru intregul personal al instantelor judecatoresti poate fi efectuat si in afara duratei vacantei judecatoresti, fara a perturba buna desfasurare a activitatii instantei", explica CSM intr-o informare de presa transmisa Ziare.com. Sectia pentru judecatori a CSM a luat mai multe masuri marti care sa permita instantelor judecatoresti sa functioneze in continuare in conditii de siguranta si cu mijloace adecvate pentru gestionarea crizei generate de nevoia limitarii infectiilor cu noul coronavirus SARS-CoV-2.Purtarea mastii in sala de judecata este obligatoriu, iar cel care nu o poarta poate fi evacuat din sala. Jandarmii de la intrarea instantelor pot interzice accesul persoanelor care prezinta simptome de infectare cu SARS-CoV-2, dupa ce ii instiinteaza pe presedintele completului de judecata si pe presedintele instantei.Programul de lucru, inclusiv programul de lucru cu publicul, al instantelor poate fi adaptat prin decizia conducatorului instantei, in scopul prevenirii raspandirii COVID - 19 si al protectiei persoanelor care isi desfasoara activitatea in cadrul instantei.La programarea sedintelor de judecata, presedintii de instanta vor tine seama de necesitatea asigurarii unui echilibru intre principiul solutionarii cu celeritate a cauzelor si principiul asigurarii sanatatii publice.a) Participantilor la procedurile judiciare, in salile de sedinta, cu 10 minute anterior intervalului orar in care sunt fixate cauzele respective;b) La compartimentele care desfasoara activitati cu publicul, potrivit unei programari prealabile realizate online sau telefonic, cu respectarea regulilor de distantare sociala si doar in masura in care justitiabilii nu au posibilitatea de a consulta dosare ori evidente in format electronic. In cazuri exceptionale, presedintele instantei sau persoana desemnata de acesta va putea permite accesul si fara o programare prealabila.Accesul justitiabililor, al altor participanti la procesele civile si penale si al publicului in sediul instantei se recomanda a fi permis astfel incat sa fie respectat intervalul de timp prevazut si poate fi limitat in scopul respectarii regulilor de distantare sociala.Atunci cand refuza primirea unei persoane ce prezinta simptome de infectare cu SARS-CoV-2, persoana responsabila din cadrul detasamentului de paza instiinteaza de indata presedintele instantei sau persoana desemnata de acesta si, daca este cazul, presedintele completului de judecata, pentru a fi dispuse masurile administrative sau judiciare necesare.Pe intreaga perioada in care se afla in incinta instantei, personalul acesteia, justitiabilii, alti participanti la procesele civile si penale, precum si publicul sunt obligati sa poarte echipamentele de protectie individuale, in conditiile stabilite prin decizia conducatorului instantei.Presedintele completului de judecata sau, dupa caz, presedintele instantei ori persoana desemnata de acesta pot dispune inlaturarea din sala de judecata si, respectiv, din incinta instantei, a persoanelor care nu respecta, in mod nejustificat, aceasta obligatie.La stabilirea listei de sedinta pe intervale orare, presedintele completului va avea in vedere duratele de timp necesare, de suspendare a sedintei de judecata pentru aerisirea/dezinfectarea salii de sedinta.In cauzele nonpenale, daca este posibil, instantele judecatoresti pot dispune masurile necesare pentru desfasurarea sedintei de judecata prin videoconferinta, cu respectarea principiilor care guverneaza procesul civil.In cauzele penale, desfasurarea sedintei de judecata prin videoconferinta se va face in conditiile Codului de procedura penala sau ale legilor speciale, cu respectarea principiilor care guverneaza procesul penal.Pentru anul calendaristic 2020, vacanta judecatoreasca este de o luna, in intervalul 1 - 31 august. Concediul de odihna anual pentru intregul personal al instantelor judecatoresti poate fi efectuat si in afara duratei vacantei judecatoresti, fara a perturba buna desfasurare a activitatii instantei.Completele de judecata pot stabili ca pe durata vacantei judecatoresti sa fie solutionate si alte tipuri de cauze decat cele urgente, stabilite de colegiul de conducere al instantei. Cu toate acestea, instanta va avea in vedere cererile de amanare a cauzei intemeiate pe efectuarea concediilor de odihna in perioada vacantei judecatoresti, formulate departi, reprezentantii lor conventionali sau legali sau alti participanti la procedura judiciara.