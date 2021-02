Dan Barna, despre Sectia Speciala: "Urmatoarea luna vom avea adoptata in parlament o lege de desfiintare"

Renumararea voturilor din sectorul 1

"Noi avem in programul de guvernare foarte clar prevazut ca Sectia Speciala va fi desfiintata si una din primele initiative in Parlament tocmai a pornit si vizeaza acest lucru si se va intampla cu siguranta acest lucru. Nu doar pentru ca sunt anchetati sau nu, ci pentru ca performanta acelei sectii nu exista. Daca ne uitam, de cand a fost infiintata si pana in prezent, nu este aproape nimic de pus pe masa, in afara de presiuni politice . Este si una dintre recomandarile pentru ca Romania sa scape de MCV Ori, desfiintarea acestei sectii , care este un instrument de presiune politica, este foarte clar lucrul acesta, nu este niciun dubiu, este una dintre recomandari, e unul dintre lucrurile pe aceasta coalitie si le-a asumat si in urmatoarea luna vom avea adoptata in parlament o lege de desfiintare a acestei sectii, care este o excrescenta a sistemului de justitie care nu a adus niciun fel de beneficiu. Trecand peste toate incercarile ridicole pe care le vedem in aceste zile de a incerca ca isi justifice existenta", a declarat Dan Barna intr-o conversatie cu Clotilde Armand , primarul Sectorului 1, publicata pe Facebook Un procuror de la Sectia Speciala pentru investigarea magistratilor (SIIJ) a dispus printr-o ordonanta de delegare ca Politia Bucuresti sa renumere toate voturile de la alegerile locale din Sectorul 1 din Bucuresti, castigate de Clotilde Armand ( USR ) in dauna lui Dan Tudorache PSD ).Intrebat de Clotilde Armand daca poate un procuror din aceasta sectie sa schimbe rezultatul alegerilor locale, Dan Barna a raspuns negativ."Asta categoric nu. Un mandat rezultat din votul cetatenilor, odata validat de Biroul Electoral este definitiv inchis. Tot ce se mai poate face este galagie mediatica. Rezultatul alegerilor nu mai poate fi schimbat, tocmai pentru ca legea este foarte clara. Contestatiile se depun in anumite termene, sunt analizate, birourile de circumscriptie decid. Odata mandatul validat, lucrurile sunt incheiate, pentru ca, altfel, am fi intr-o permanenta rumoare electorala, care pentru cetateni nu inseamna nimic.Apropo de incercare reminiscentelor PSD-iste de a incerca sa mai mulga ceva din tot scandalul acela ridicol inceput cu buletinele de vot, la o incercare evidenta de frauda pe care noi am semnalat-o. Lucrurile s-au terminat, trenul a plecat din gara , tu esti primarul sectorului 1", a declarat Barna.Plenul Consiliului Superior al Magistraturii ( CSM ) discuta joi, 11 februarie, raportul de activitate al Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie si avizarea proiectului de lege privind desfiintarea acestei sectii.