Dana Girbovan, noul presedinte al Curtii de Apel Cluj. Judecatoarea a fost la pas de postul de ministru al Justitiei in Guvernul Dancila

Demisia si retragerea demisiei

Conform sursei citate, luni, 23 noiembrie, este ultima zi de depunere a contestatiilor la baremul de evaluare de la testarea scrisa privind managementul, comunicarea si resursele umane la concursul pentru ocuparea acestei functii.La concursul pentru functie au mai participat doua nume grele din magistratura clujeana, Elena Botezan - fost procuror sef DNA Cluj si Irinel Andrei - fost vicepresedinte al Curtii.Potrivit sursei citate, solutionarea contestatilor la barem nu poate sa schimbe rezultatul de la Cluj, fiind diferenta suficienta de punctaj intre Girbovan si Irinel Andrei. Precizam ca pe site-ul CSM , candidatii sunt notati cu coduri, de aceea informatiile sunt pe surse. Clasamentul oficial va fi afisat in 7 decembrie.Dana Girbovan ii succede in functie judecatoarei Denisa Baldean, care a avut doua mandate, iar acum este in concursul de promovare la Inalta Curte.In august 2019, judecatoarea Dana Girbovan, propusa de premierul Viorica Dancila pentru postul de ministru al Justitiei, a anuntatca demisioneaza din magistratura. Membrii Sectiei pentru judecatori din cadrul CSM au decis intr-o sedinta care a durat 30 de secunde, sa aprobe demisia din magistratura a Danei Girbovan.Ulterior, Klaus Iohannis a anuntat ca a decis respingerea numirii ei in functia de ministru al Justitiei, iar in aceasta situatie Dana Girbovan si-a retras cererea de demisie si a ramas in magistratura.