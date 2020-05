Decizie definitiva: Judecatorul Danilet, sanctionat cu salariul taiat pentru o postare pe Facebook

Iata postarea magistratului

Ziare.

com

Un complet de 5 judecatori de la Inalta Curte a respins, luni seara, recursul lui Cristi Danilet impotriva deciziei CSM. Decizia este definitiva si a fost luata in unaninimitate.Potrivit CSM, Danilet ar fi incalcat un articol din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor privind abaterile discipliniare: "."Este vorba de o postare din 9 ianuarie 2019."Poate ca cineva remarca totusi succesiunea atacurilor, destructurarilor si decredibilizarilor la adresa urmatoarelor institutii: DGIPI, SRI, SPP, Politia, DNA, Jandarmeria, PICCJ, ICCJ, Armata. Nu par intamplatoare dupa declararea sus si tare aStim cu totii ce ar insemna lipsirea de eficienta sau, mai rau, preluarea controlului politic asupra acestor institutii: servicii, politie, justitie, armata?Si, apropo de Armata: oare s-a aplecat cineva asupra dispozitiilor art. 118 alin. (1) din Constitutie potrivit caroraCe ar fi daca intr-o zi am vedea armata pe strada pazind ... democratia, ca tot am vazut azi ca e in scadere coeficientul?! Nu v-ar surprinde sa realizati ca ar fi ... constitutional!? Eu cred ca nu vedem padurea din cauza copacilor...", este postarea judecatorului Cristi Danilet, care i-a adus o actiune disciplinara.