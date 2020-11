Decizie surprinzatoare in dosarul Hexi Pharma. Magistratii reiau cercetarea judecatoreasca, dupa ce initial scosesera procesul in pronuntare

Sentintele

"Acorda termen la data de 10 decembrie 2020, ora 12:00, pentru cand se vor cita partile. Se va asigura apararea inculpatilor, in sensul ca se vor contacta aparatorii alesi ai acestora," este minuta Curtii de Apel Bucuresti.Dosarul Hexi Pharma este pe rolul Curtii de Apel Bucuresti din mai 2019. In prima instanta , directorul general Flori Dinu a primit 3 ani de inchisoare , in timp ce Mihail Leva, directorul de productie, 3 ani si 8 luni de inchisoare. Mai mult, firma Hexi Pharma a primit o amenda in valoare de 2,6 milioane de lei,Societatea Hexi Pharma a pus in pericol viata a milioane de pacienti care au beneficiat de asistenta medicala din partea acelor unitati sanitare carora le fusese livrate biocide ineficiente in combaterea infectiilor nosocomiale. Aceasta este o parte din motivarea judecatorului Mitu Stegaru de la Tribunalul Bucuresti, cel care a solutionat dosarul Hexi Pharma. Compania a fost condamnata la plata unei amenzi penale in valoare de 2,6 milioane de lei, pentru ca a vandut dezinfectanti diluati spitalelor din Romania.Hexi Pharma a fost gasita vinovata de inselaciune , uz de fals si participatie improprie la infractiunea de zadarnicire a combaterii bolilor. Instanta a decis dizolvarea companiei si a mentinut mai multe masuri preventive fata de aceasta societate.