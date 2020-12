Declaratie cutremuratoare a fiului disidentului Ursu: "Tatal meu a fost torturat si ucis inclusiv pentru ca a refuzat sa le dea numele meu"

"Mobilul torturii si asasinarii"

Acest lucru reiese din declaratiile mai multor martori care au fost audiati in dosarul in care fostii ofiteri de Securitate, Marin Parvulescu si Vasile Hodis, sunt judecati pentru crime impotriva umanitatii. Dezvaluirile au fost facute intr-o postare pe Facebook , de catre Andrei Ursu, fiul lui Gheorghe Ursu.Marin Parvulescu si Vasile Hodis au fost achitati la Curtea de Apel Bucuresti, dar procurorii au contestat decizia. Acum, cazul este in faza de apel la Inalta Curte. La termenul din 3 decembrie, procesul a fost amanat pe 4 februarie 2021, deoarece unul dintre membrii completului nu a fost prezent.Andrei Ursu arata in postarea sa ca tatal sau a fost batut, schingiuit de Securitate si omorat deoarece ofiterii voiau sa afle traseul scrisorilor si unde se afla jurnalul tatalui sau. "Mobilul torturii si asasinarii lui Gheorghe Ursu a fost pus sub semnul intrebarii de catre Judecatoarea Nita Mihaela de la Curtea de Apel Bucuresti, cea care i-a achitat pe tortionari," explica Andrei Ursu. Este vorba de un jurnal pe care Gheorghe Ursu il tinea de la varsta de 18 ani in care-si nota zilnic, pe tot parcursul vietii, impresii si evenimente politice, culturale, personale, etc. Fiecare experienta traita era notata acolo. Ajunsese la peste 6.000 de pagini adunate in 61 de caiete, la care nu avea acces nimeni din familie sau dintre prieteni.Despre scrisorile la Europa Libera: "Nu a divulgat nimic... cum a reusit sa le transmita peste".Despre fragmentele de jurnal pe care mi le daduse mie sa le ascund: "Daca [ar fi divulgat cine] stiau, sau ar fi cunoscut unde-l tine, cine-l avea, etcetera, el nu mai patea nimic, era in viata".Maine 3 decembrie e un nou termen la ICCJ in procesul tortionarilor lui Gheorghe Ursu. Sunt chemati patru martori.Vom depune si o cerere prin care solicitam ca instanta sa dispuna audierea inregistrarii a doua marturii de la o sedinta anterioara. Aceasta pentru ca declaratiile respective nu au fost consemnate in intregime. Pentru cei interesati, iata cateva exemple:"Era Securitatea interesata de cei 17 dolari? "" Pai cum sa fie interesati, daca... il intreba de jurnal, de cum au ajuns scrisorile la Europa Libera sau la Vocea Americii... asta era de competenta Militiei? Sa fim seriosi. Si erau ofticati, a VI-a [Directia de Cercetari Penale a Securitatii, n.m.] ca Gheorghe Ursu s-a dovedit o nuca tare, nu le-a dat nimic, nu le-a spus nimic, nu a divulgat nimic: cum, si ce fel, si ce metode, ce procedee, etc., etc. a reusit sa le transmite peste.""Daca inginerul Ursu ar fi recunoscut cum si-n ce fel au ajuns scrisorile, memoriile lui, sau ce-o fi scris el la Europa Libera sau Vocea Americii, sau daca jurnalul lui personal care l-a tinut, stiau, sau ar fi cunoscut unde-l tine, cine-l avea, etcetera, el nu mai patea nimic, era in viata"."De ce a fost 'o nuca tare', ce nu a dezvaluit?"."Nu a raspuns la intrebari... Unde e jurnalul si cum a reusit sa trimita la Europa Libera si la Vocea Americii... Asta, logic, nici directia a VI-a nu stia, ca daca ar fi stiut, nu mai puneau ei intrebarile astea. Si omul nu mai patea nimic. Ca pe ei ii interesa sa obina aceste doua documente."Aceste marturii exista pe inregistrarea audio a sedintei de judecata. Insa au fost omise la consemnare. Din ele rezulta doua motive ale torturarii victimei:1. Aceasta nu a recunoscut "cum si-n ce fel au ajuns scrisorile, memoriile lui la Europa Libera"2. In legatura cu jurnalul, aceasta nu a dezvaluit cine "stia, sau ar fi cunoscut unde-l tine, cine-l avea".Aceste motive se coroboreaza cu alte marturii din dosar:"Era schingiuit, era intrebat de scrisori trimise afara din tara si ce bani a primit pentru ele, scrisori care erau impotriva regimului de atunci"; "pe anchetatori ii interesau... relatiile cu prietenii"; era batut "ca sa spuna ce vroia anchetatorul. Am inteles de la plantoanele care l-au adus pe Ursu cu targa ca acesta era detinut politic... Mie Ursu mi-a spus ca a fost batut de anchetatori pe criterii politice"; era anchetat pentru "legaturi cu Europa Libera sau Vocea Americii"; era batut pentru ca "nu a recunoscut la ancheta niciodata faptele ce i se imputau"; pentru ca "a scris niste documente impotriva regimului"; "el nu vroia sa colaboreze cu organele Securitatii cu privire la existenta sau trimiterea in afara tarii a unor materiale cu caracter de propaganda", etc.Importanta lor e cu atat mai mare cu cat mobilul torturii si asasinarii lui Gheorghe Ursu a fost pus sub semnul intrebarii de catre Judecatoarea Nita Mihaela de la Curtea de Apel Bucuresti, cea care i-a achitat pe tortionari in prima instanta. In motivarea ei, a opinat, halucinant, dupa cum urmeaza:- "In ceea ce priveste mobilul acestei anchete, efectuate de organele de securitate , dupa ce oficial in dosarul penal in care victima fusese cercetata pentru infractiuni de competenta acestora se adoptase o solutie de netrimitere in judecata, din actele dosarului nu rezulta cu certitudine".- "nu opiniile personale ale victimei Ursu Gheorghe Emil despre conducerea de stat si de partid si politica partidului comunist sau consemnarile sale denigratoare, jignitoare la adresa conducatorului statului au generat anchetarea sa in continuare si de organele de securitate, actiunile intreprinse de lucratorii de securitate nefiind, in mod evident, de razbunare."(!)Interesul inculpatilor pentru "modul cum a transmis" Gheorghe Ursu Europei Libere scrisorile si pretinsa "remuneratie materiala" obtinuta in schimb, rezulta covarsitor si din dosarul penal nr. 66142 (pentru "Propaganda impotriva orinduirii socialiste").In sfarsit, un detaliu important. In legatura cu "cine stia, sau ar fi cunoscut unde-l tine" sau "cine avea" jurnalul.Inainte de perchezitie, tatal meu mi-a incredintat, pentru a-l ascunde, o mica parte din jurnal. In retrospectiva, aceasta putea fi identificata de anchetatori datorita lipsei din cronologie. Luand in calcul posibilitatea ca va fi supus torturii, el mi-a cerut sa nu-i spun unde urma sa-l ascund. Evident, pentru a ma proteja. Din declaratia de mai sus a martorului Palamariu Florinel (pana acum, neconsemnata), rezulta ca Gheorghe Ursu a fost torturat inclusiv pentru refuzul de a divulga cine "stia, sau ar fi cunoscut unde-l tine" sau "cine avea" jurnalul, respectiv acea parte care lipsea. Cu alte cuvinte, Gheorghe Ursu a fost probabil torturat si ucis inclusiv pentru ca a refuzat sa le dea numele meu.