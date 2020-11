Declaratii surprinzatoare ale unui membru CSM: "Nu putem sa spunem ca OUG 13 a adus o nenorocire"

"Din perspectiva mea, nu a fost cel mai neinspirat act. Nu putem sa spunem c-a fost un act normativ care a adus o nenorocire," declara Gabriela Baltag. Declaratiile au fost facute la Marius Tuca Show, citat de Mediafax. Judecatoarea a facut declaratii si in cazul altor teme din justitie . "Coruptia nu este o problema de siguranta nationala in Romania, ne-a spus CSAT ca nu e. De ce ar fi mai importanta coruptia decat viata oamenilor? Este exclus. Toate celelalte componente sunt la fel de importante. Nu pot sa pun coruptia ca fiind regina sigurantei nationale", afirma judecatoarea.Baltag considera ca ar trebui sa existe o interventie concreta pe ce inseamna siguranta nationala, o initiativa legislativa. "Am avut o separare a puterilor care e foarte importanta. Am avut oameni de la Inalta Curte numiti politic. Ce ne aduc legile actuale? O pierdere a multor garantii. CSM are o responsabilitate enorma", mai spune Baltag.Baltag precizeaza ca activitatea Sectiilor pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) ar mai trebui imbunatatita."Activitatea SIIJ-ului ar putea fi foarte buna, dar sa nu uitam ca nu au aparut foarte multe dosare lucrate, finalizate. Ce sa mai inteleg? Ce ne-am dori? Sa vedem trimisi pe banda () .... nu, nu asta ne-am dori, pentru ca am vazut aceasta perioada si nu ne-a placut absolut deloc. Sa ne aducem aminte ca noi am sabotat, si chiar noi la nivel de Consiliu am votat aceasta sectie.Faptul ca i-am lasat fara oameni multa vreme, i-am lasat fara sefi, avem un interimar care este sef... Sa nu mai vorbim de inceputuri, nu au avut absolut niciun fel de dotare, nici macar birouri, nici unde sa-si mute arhiva. Eu nus tiu daca a fost inventariata, pana la momentul acesta, arhiva DNA -ului pe magistrati . Nu stiu daca SIIJ-ul are o arhivare corespunzatoare," conchide Baltag.