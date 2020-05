Deputat al comunitatii evreiesti, interpelare pentru Predoiu: Cum va pleda statul roman in procesul reabilitarii controversatului general Macici?

Ziare.

com

Este vorba despre un ofiter care s-a distins deopotriva pe ambele fronturi in cel de-al Doilea Razboi Mondial, atat pe Frontul de Est (iunie - noiembrie 1941), cat si pe Frontul de Vest (august 1944 - februarie 1945), dar a carui cariera militara de aproape 38 de ani este pusa sub semnul intrebarii pentru rolul sau in organizarea masacrelor de la Odessa, la ordinele maresalului Ion Antonescu.Cererile de reabilitare si revizuire au fost facute de fiul lui Nicolae Macici, care locuieste in prezent in Montreal (Canada). Procesele urmeaza sa inceapa in iunie la Curtea de Apel Militara din Bucuresti.In acest context, Silviu Vexler, deputat din partea minoritatii evreiesti, anunta pe pagina sa de Facebook interpelarea adresata lui Catalin Predoiu, care contine sase intrebari. Dupa cum aratam, parlamentarul cere ca ministrul sa arate care este pozitia Ministerului Justitiei in acest caz. Dar nu doar atat."Am solicitat Prim-Ministrului si Ministrului Justitiei sa imi comunice pozitia Guvernului Romaniei fata de cererile introduse de fiul lui Nicolae E. Macici, care a fost pozitia generala a Ministerului Justitiei, dupa decembrie 1989, fata de reabilitarea si/sau revizuirea sentintei in cazul persoanelor care au fost condamnate pentru crime de razboi / crime impotriva umanitatii care au vizat populatia evreiasca precum si alte informatii", explica Vexler.," este o alta intrebare pusa de Silviu Vexler.