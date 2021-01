Decizie fara precedent a Inaltei Curti: Deschiderea unui cont pe o retea de socializare, pe numele altei persoane, este infractiune

Pedeapsa pana la 5 ani

Decizia a fost luata de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie penala la solicitarea Curtii de Apel Brasov."Fapta de a deschide si utiliza un cont pe o retea de socializare deschisa publicului, folosind ca nume de utilizator numele unei alte persoane si introducand date personale reale care permit identificarea acesteia, intruneste doua dintre cerintele esentiale ale infractiunii de fals informatic prevazuta in art. 325 din Codul penal, respectiv cea ca actiunea de introducere a datelor informatice sa fie realizatasi cea ca actiunea de introducere a datelor informatice sa aiba ca rezultat," este minuta Inaltei Curti, potrivit portalului instantei. Dupa ce apare motivarea hotararii, aceasta se va publica in Monitorul Oficial si va deveni obligatorie pentru toate instantele judecatoresti din Romania.Articolul 325 - falsul informatic, din Codul penal, prevede: "Fapta de a introduce, modifica sau sterge, fara drept, date informatice ori de a restrictiona, fara drept, accesul la aceste date, rezultand date necorespunzatoare adevarului, in scopul de a fi utilizate in vederea producerii unei consecinte juridice, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani".