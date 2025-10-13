Din spatele gratiilor a reusit sa castige peste 100.000 de euro, din escrocherii

Joi, 25 August 2011, ora 09:17
1454 citiri
Din spatele gratiilor a reusit sa castige peste 100.000 de euro, din escrocherii
Foto: Arhiva

Un detinut sucevean si-a rotunjit contul din banca cu suma de peste 100.000 de euro dupa ce a pacalit mai multe persoane ca este magistrat si le poate rezolva problemele pe care le au in instanta.

Cu ajutorul telefonului mobil, Ovidiu Rusu a reusit sa convinga zeci de persoane sa-i dea bani, anunta Realitatea Tv.

Cea mai mare lovitura a dat-o cand iubita unui afacerist i-a dat 55.000 de euro ca sa il scape pe iubitul ei, incarcerat sub acuzatia ca a comandat incendierea unei pensiuni.

Ca sa fie credibil aceste le trimitea victimelor, prin posta, hotarari judecatoresti false, redactate de fratele sau care se afla in libertate.

Ovidiu Rusu a fost condamnat in 2006 in doua dosare penale de inselaciune, eliberat anul acesta si retinut din nou pe data de 17 august.

Insa a reusit sa scape in timp ce se afla in arestul preventiv, fiind dat in urmarire generala.

