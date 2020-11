Directoarea unei gradinite din Capitala acuzata ca a agresat mai multi copii, condamnata cu suspendare. Trebuie sa plateasca daune morale de 34.000 de euro

Potrivit deciziei instantei, directoarea a fost achitata pentru o parte dintre acuzatii , pe motiv ca nu exista probe sau fapta nu e prevazuta de legea penala, insa a fost condamnata pentru alte fapte, cu suspendarea executarii pedepsei.Instanta a impus un termen de supraveghere de 4 ani, perioada in care directoarea trebuie sa frecventeze un program de reintegrare sociala derulat de catre serviciul de probatiune sau organizat in colaborare cu institutiile din comunitate.De asemenea, ea trebuie sa efectueze 110 zile munca neremunerata in folosul comunitatii in cadrul Primariei Bragadiru sau in cadrul Fundatiei pentru Promovarea Sanctiunilor Comunitare Bucuresti.Pe de alta parte, magistratii i-au interzis directoarei sa comunice cu victimele sau cu parintii acestora si nu are voie sa se apropie la o distanta mai mica de 20 de metri de locuintele sau unitatile de invatamant frecventate de copiii pe care i-a agresat.Ioana Neagu mai trebuie sa achite parintilor copiilor agresati daune morale in suma totala de 34.000 de euro.Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel.Ioana Neagu a fost trimisa in judecata in martie 2017, fiind acuzata de procurori ca a agresat sase copii, cu varsta cuprinsa intre 1 si 6 ani, care erau inscrisi la gradinita unde era directoare.Ancheta in acest caz a fost demarata dupa ce in presa au aparut imagini cu directoarea care ii lovea pe cei mici.Astfel, in imaginile suprinse de camerele de supraveghere, directoarea o trage pe o fetita de par si o pune intr-un colt. De asemenea, la ora de somn, suparata pe doi copii care faceau galagie, femeia ii smulge din patut si ii taraste pe jos, dupa care ii pune pe hol cu fata la perete, drept pedeapsa.