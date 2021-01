DOCUMENT Meniul scandalos aprobat din 11 ianuarie la cantina Parlamentului Romaniei. Ciorba la 2,75 lei sau file de salau la 4,5 lei

Preturile restaurantului din Palatul Parlamentului, acolo unde alesii tarii servesc masa, sunt de mult timp o legenda, imune la inflatie si la cerintele pietii. Astfel, un mic dejun, ce include oua prajite, telemea de vaca si cartofi prajiti costa doar 7,13 lei.Ciorbele nu ajung la 6 lei, borsul taranesc cu legume costa doar 2,75 lei, iar ciorba de vacuta a la grec e doar 5,36 de lei.Pieptul de pui la gratar e doar 4,5 lei, fileul de salau este 5,5 lei iar pastravul la gratar cu lamaie este 16,01 lei.Reamintim ca un parlamentar primeste o indemnizatie lunara bruta de 18.720 de lei , iar daca este din provincie, mai primeste si suma de 4.600 de lei pentru cazare in Bucuresti.In functie de postul detinut, salariul unui deputat poate sa varieze in felul urmator: presedintele Camerei Deputatilor incaseaza 23.920 de lei brut, vicepresedintii Camerei Deputatilor 22.256 de lei, secretarii si chestorii Camerei Deputatilor 21.840 de lei, liderii grupurilor parlamentare Camerei Deputatilor 20.800 de lei, presedintii comisiilor permanente Camerei Deputatilor 20.176 de lei, vicepresedintii comisiilor permanente Camerei Deputatilor 19.552 de lei, secretarii comisiilor permanente Camerei Deputatilor 19.136 de lei.Un parlamentar mai primeste o suma forfetara pentru cabinetele parlamentare si activitatea parlamentara din circumscriptiile electorale care inseamna 25.000 de lei, dintre care jumatate sunt decontabili, jumatate sunt luati pe declaratie pe proprie raspundere. La aceasta suma mai sunt adaugati 1.400 de lei, transport in circumscriptia electorala si o diurna in jurul a 200 de lei.Parlamentarii mai primesc telefon, tableta, transport gratuit cu trenul - CFR , indiferent unde, atat la clasa 1, cat si la vagon de dormit, cat si o calatorie dus intors catre circumscriptia electorala cu avionul.

Meniu Restaurant Parlamentari by Laurentiu Sirbu on Scribd

