Doi sefi din cadrul Energy Holding, firma fondata de "cel mai destept baiat din Energie", judecati pentru o delapidare de 60 de milioane de lei

ANAF: "Banii, inapoi"

Povestea firmei Energy Holding

Firma, cercetata

"Baiatul destept" Bogdan Buzaianu

Prejudiciul in acest caz este estimat la aproape 60 de milioane de lei."In urma cercetarilor efectuate a rezultat ca, primul inculpat in calitate de administrator si cea de a doua inculpata in calitate de director economic ai unei societati comerciale, in perioada 19 august 2009- 30 aprilie 2010 au transferat in mod nejustificat, fara contraprestatie, suma de 59.480.839 lei catre o alta societate comerciala, prin semnarea ordinelor de plata care au generat sapte transferuri bancare, prejudiciind prin aceasta societatea pe care o administrau si, implicit, creditorii acesteia," arata procurorii, intr-un comunicat de presa transmis joi, 21 ianuarie.Comunicatul de presa al Parchetului General nu face publica identitatea celor doi directori din cadrul Energy Holding, dar numele acestora poate fi accesat pe p ortalul Judecatoriei Sectorului 1. Potrivit anchetatorilor, Agentia Nationala de Administrare Fiscala- Directia Generala Juridica s-a constituit parte civila, solicitand introducerea in cauza a partilor responsabile civilmente. Conform portalului instantelor, acestea sunt Energy Holding si UCM Resita - ambele firme sunt in insolventa.Procurorii arata ca si alti creditori, persoane juridice si persoane fizice s-au constituit parti civile. Conform portalului, acestea sunt: Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei, S.P.E.E.H. Hidroelectrica SA, Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice " Transelectrica " SA, E-Distributie Muntenia, E-Distributie Dobrogea, E-Distributie Banat, Clinica Polisano SRL, GTS Telecom SRL, Primaria comunei Braesti (Botosani), Primaria comunei Plopsuru (Gorj) si Mariana Ciausu."In temeiul art. 330 rap. la art. 249 din Codul de procedura penala, s-a solicitat judecatorului de camera preliminara luarea masurilor asiguratorii asupra bunurilor aflate in proprietatea inculpatilor, pana la concurenta sumei de 59 480 839 lei, in vederea garantarii recuperarii pagubei produse prin infractiune," explica Parchetul General.Rechizitoriul impreuna cu dosarul cauzei au fost trimise Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti, spre competenta solutionare.Compania Energy Holding a fost infiintata in anul 2000 de milionarul elvetian Nicolae-Bogdan Buzaianu (52 de ani), finul fostului ministru al Economiei, Dan Ioan Popescu. Energy Holding a trecut prin mai multe schimbari in actionariat, iar din 2013 este controlata, printr-o majorare de capital, de firma cipriota Energy Holding Cyprus Limited, cu beneficiari reali necunoscuti.Energy Holding a intrat in faliment, potrivit unei decizii date in 2020, dar care nue ste definitiva. Instanta de judecata a respins, pe 20 iulie, planul de reorganizare al companie.Conform sursei citate, motivul a fost acela ca, potrivit prevederilor Legii insolventei, asociatul unic Energy Holding Cyprus Limited, care este si principalul creditor al firmei, nu ar fi avut dreptul sa voteze in adunarea creditorilor care a aprobat planul de reorganizare, iar in absenta votului acestuia planul ar fi fost respins.Potrivit datelor Profit.ro, Energy Holding Cyprus Limited este si cel mai mare creditor al subsidiarei sale romanesti, cu o creanta de 14,84 milioane lei.ANAF are de recuperat circa 13 milioane lei, reprezentand in principal amenda aplicata de catre Consiliul Concurentei celor de la Energy Holding in 2015.Foto: captura video Youtube/Media Consulta InternationalSocietatea Energy Holding era cercetata anul trecut de procurorii din Parchetul General pentru evaziune fiscala si stabilire cu rea credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor in scopul obtinerii fara drept a unor sume de bani cu titlu de rambursari de la bugetul general consolidat. Ancheta fost deschisa in septembrie 2016.Printre creditori se mai numara fratele lui Bogdan Buzaianu, Constantin Mihail Buzaianu, cu o creanta salariala de peste 168.000 lei, dar si Selectra Ltd., o firma reprezentata la un moment dat de sotia acestuia, Anisoara Buzaianu, cumnata lui Bogdan Buzaianu, cu o creanta de 7,33 milioane lei.Buzaianu este un om de afaceri discret, care este cunoscut la noi mai ales pentru contractele din energie ieftina pe care le-a avut cu Hidroelectrica, dar si pentru retehnologizarile esuate de la Portile de Fier sau de la hidrocentralele de pe Olt.Bogdan Nicolae Buzaianu a renuntat in 2008 la cetatenia romana si a devenit cetateanul elvetian Nicolas Buzaianu.Numele sau apare si intr-un dosar facut de DNA . Este vorba de procesul in care fostul ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea , este judecat ca ar fi primit de la Buzaianu o spaga de 5 milioane de euro pentru continuarea unor contracte de achizitionare de energie ieftina de la Hidroelectrica. Procesul este pe rolul Curtii de Apel Bucuresti.In acest rechizitoriu, procurorii DNA ii fac milionarului o caracterizare inedita, preluand citate din mass-media: "Bogdan Buzaianu a castigat miliarde de dolari de pe urma Hidroelectrica. Din 1996, i s-a permis sa cumpere energie de la stat, care prin firmele lui a fost revanduta unor fabrici de stat la preturi chiar si de 10 ori mai mari. In 2001 a incheiat cel mai mare contract de energie cu Hidroelectrica, de aproape 1 miliard de dolari (...) Despre acel contract, procurorii DIICOT au spus ca reprezenta mai mult de 1 la suta din PIB-ul Romaniei de la acea vreme si ca ar fi fost incheiat ilegal."Ministrul Industriilor in Guvernul Adrian Nastase , cand au fost incheiate contractele, era Dan Ioan Popescu, nasul de cununie al lui Bogdan Buzaianu.