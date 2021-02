ANALIZA Procesele de fascism si promovare a criminalilor de razboi din Romania. Cazul fara precedent al fostului colonel SRI care neaga Holocaustul

Sub nasul autoritatilor

Cazul batranului din Gorj

Cum a fost motivat avertismentul

Actiuni centrate pe simboluri

Procesul si spanzurarea lui Avram Iancu

"Sentinta se executa imediat"

Manifeste fasciste

Cazul solistului trupei Karpatia

"Putea provoca tensiuni interetnice"

Bustul unui criminal, in fata casei

Cum este motivata achitarea

Bustul, inapoi!

Colonelul SRI in retragere , Vasile Zarnescu, a fost condamnat pentru doua articole publicate pe site-ul altermedia.info ("Inselatoria secolului XX" si "Falsitatea notiunii de holocaustolog") si pentru cartea intitulata "Sabin Orcan Suporter", publicata la editura Tempus Bucuresti, expusa spre vanzare la libraria Eminescu din Bucuresti.Judecatoria Sectorului 3 nu a motivat sentinta. Decizia nu este definitiva.Practic, totul incepe in urma cu patru ani, cand lansarea cartii, programata sa aiba loc pe 8 aprilie 2016 la Libraria "Mihai Eminescu" din Capitala, nu a mai avut loc. Autorul s-a ales cu un denunt penal si a fost cercetat de Parchet , fiind trimis in judecata in 2020 in baza Ordonantei de Urgenta 31/2002 privind interzicerea organizatiilor si simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob si a promovarii cultului persoanelor vinovate de savarsirea unor infractiuni contra pacii si omenirii, ratificata de Parlamentul Romaniei prin Legea 107/2006 si modificata prin Legea 217/2015."Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea in mod evident, prin orice mijloace, in public, a holocaustului ori a efectelor acestuia se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda ," este prevederea articolului 6, alineatul 1 al OUG 31/2002, in baza careia a fost condamnat Vasile Zarnescu.Articolele au fost scoase de pe domeniul de internet citat, dar ele au fost preluate de alte site-uri obscure. Intr-o analiza realizata la sfarsitul lunii ianuarie de, se arata ca numarul site-urilor care publica texte nationaliste, antisemite sau homofobe creste in Romania de la an la an si nimeni nu le monitorizeaza cu adevarat. Nici despre cartile care lauda regimul maresalului Antonescu sau care, mai mult sau mai putin direct, prezinta puncte de vedere nostalgice fata de Miscarea Legionara, nu aflam prea multe."Editurile care le publica nu au fost sanctionate niciodata, ca si cum n-ar exista o lege care sa le traga la raspundere, ca si cum n-ar exista magistrati care sa o puna in aplicare," arata sursa citata.Ziare.com a realizat o analiza a dosarelor aflate pe rolul instantelor, care au ca obiect infractiunile prevazute de Ordonanta de Urgenta 31/2002 privind interzicerea organizatiilor si simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob si a promovarii cultului persoanelor vinovate de savarsirea unor infractiuni contra pacii si omenirii.Cel mai recent caz care a ajuns in instanta este al unui batran de 71 de ani, din comunca Logresti (Gorj), care a fost trimis in judecata, in octombrie 2019, de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Targu-Carbunesti. Acuzatia: "savarsirea infractiunilor de confectionarea, vanzarea, raspandirea de simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe si de utilizarea in public a acestor simboluri".Asta dupa ce in august 2019, batranul si-a prins la poarta casei o coala de policarbonat negru, cu dimensiunile de 2 metri/1 metru, pe care a scris, cu vopsea alba, mesajul "Romania. Prima tara fascista din UE. PPE- fascisti (simbolul svasticii). Moarte tradatorilor."Mesajul respectiv a fost fotografiat si postat pe retelele de socializare, ceea ce a dus la autosesizarea politistilor si la deschiderea unui dosar penal. Pe parcursul cercetarilor, pensionarul gorjean a marturisit ca a tinut doar sa protesteze fata de membrii gruparii "#Rezist" care, la un protest in Capitala, au aruncat cu oua si vopsea rosie pe sediul Ministerului Justitiei. Ion Stan a declarat ca astfel de gesturi tin de perioada fascista si ca el in nici un caz nu a dorit sa faca propaganda unui astfel de regim. Intial, barbatul a fost achitat, dar o instanta superioara a decis rejudecarea intregului caz.In decembrie 2020, Judecatoria Targu Carbunesti a renuntat la aplicarea unei pedepse si a decis ca batranul sa primeasca un avertisment. Inscriptia a fost confiscata. Decizia nu este definitiva.Instanta a tinut cont de varsta barbatului, faptul ca are studii- scoala profesionala, este pensionar, vaduv si nu este cunoscut cu antecedente penale."Avand in vedere cele expuse mai sus si luand in considerare imprejurarile si modul de comitere a infractiunii, starea de pericol creata pentru valoare ocrotita, gravitatea a faptei (apreciata de catre instanta ca fiind redusa, in raport de circumstantele anterior mentionate), imprejurarea ca inculpatul nu a mai suferit vreo condamnare penala, conduita acestuia dupa comiterea faptei si in cursul procesului (aspecte analizate anterior), tinand seama si de posibilitatile sale de indreptare, instanta apreciaza ca aplicarea unei pedepse ar fi inoportuna din cauza consecintelor pe care le-ar avea asupra persoanei acestuia, atat prin raportare la gravitatea redusa a prezentei fapte, cat si prin raportare la persoana inculpatului," conchide Judecatoria Targu Carbunesti.Celebru pentru faptul ca l-a "spanzurat" public pe Avram Iancu, Varadi (fost Csibi) Barna a fost condamnat definitiv, in decembrie 2017, la 1 an inchisoare cu suspendare pentru utilizarea de simboluri fasciste, rasiste sau xenofobe. Decizia a fost luata de Curtea de Apel Targu Mures.Initial, Judecatoria Miercurea Ciuc i-a aplicat doua amenzi penale de 8.000 si 4.000 de lei si chiar l-a achitat si a incetat procesul penal in cazul unor fapte.In motivarea Curtii de Apel Targu Mures se arata cum Varadi (fost Csibi) Barna a batjocorit chipul lui Mihai Eminescu, a vandut tricouri si alte obiecte cu harta Ungariei Mari si citate din poetul Wass Albert, a lipit langa Kaufland etichetele ce contin sloganul, in limba maghiara, "Rusine sa-ti fie! Iar ai cumparat de la evrei!" si alte actiuni de raspandire in public de idei si conceptii fasciste, rasiste si xenofobe.Practic, potrivit magistratilor, actiunile de propaganda au fost centrate pe simboluri si sloganuri fasciste si antisemite, in timp ce actele materiale cu caracter xenofob au avut la baza personalitati cu valoare de simbol din istoria si din cultura poporului roman, menite a asigura efectul provocator scontat, respectiv un slogan care vizeaza limitele teritoriale ale Romaniei.De exemplu, Varadi (fost Csibi) Barna a realizat un model grafic continand textul, in limba maghiara, "Szekelyfold nem Romania!" ("Tinutul Secuiesc nu e Romania!"), scris atat cu litere latine cat si cu caractere runice. Modelul a fost promovat ca atare de catre acesta, prin intermediul blogurilor si canalelor sale digitale mentionate si a fost utilizat la inscriptionarea unor tricouri pe care acesta le-a oferit online spre vanzare, din octombrie 2009.In data de 4 martie 2011, Varadi (fost Csibi) Barna a formulat o cerere de organizare a unei adunari publice, avand ca obiect declarat "o actiune istorica, informativa in legatura cu evenimentele din timpul revolutiei ardelene din 1848-'49", in cadrul careia urmau sa se prezinte "descrieri de evenimente, copii dupa desene contemporane, papusi din paie, de carnaval etc.Actiunea a fost organizata, potrivit autorizatiei, pe spatiul public sub forma de semicerc de la intalnirea dintre strazile Petofi Sandor si Piata Majlath Gusztav din Miercurea Ciuc, la data de 14 martie 2011, in intervalul orar 17:00 - 18:30.In cadrul evenimentului, barbatul a regizat un proces in care a jucat concomitent rolul judecatorului si al calaului, proces ce a avut ca obiect judecarea si condamnarea publica a lui Avram Iancu pentru " omor calificat, tentativa de omor, instigare la ura, genocid si tradare", pedeapsa aplicata de inculpat revolutionarului roman (reprezentat printr-un manechin imbracat in costum traditional romanesc, avand lipita o imagine cu chipul lui Avram Iancu) fiind "moartea prin spanzurare".A "pus in executare" pedeapsa folosind in acest scop o spanzuratoare improvizata, realizata din lemn. In timpul actiunii au fost expuse panouri continand liste cu numele celor pretins ucisi de armata romanilor transilvaneni condusa de Avram Iancu, separat pe localitati, precum si unele desene care reprezentau scene de lupta.Textul in limba maghiara, rostit de catre Varadi (fost Csibi) Barna in timpul procesului simulat, a fost urmatorul:"Avram Iancu a fost gasit vinovat de omor calificat, tentativa de omor, instigare la ura, genocid, tradare de neam si de tara, pentru atrocitatile comise la Aiud, Zlatna, Abrud si alte localitati, si este condamnat la moarte prin spanzurare.Sentinta se executa imediat...".Intreaga scena a fost filmata si promovata pe retelele de socializare.Un exemplu oferit de magistrati, de incitare la xenofobie, antisemitism si discriminare erau mai multe etichetele autocolante ce reproduceau un manifest fascist utilizat in 1938 de Partidul National - Socialist Ungar - partid de extrema dreapta, transformat ulterior in Partidul Crucilor cu Sageti - Miscarea Hungarista.Sloganul "Rusine sa-ti fie! Iar ai cumparat de la evrei!" este o variatie a celui folosit in cadrul boicotului nazist asupra firmelor evreiesti, derulat in 1933 in Germania - "Deutsche! Wehrt Euch! Kauft nicht bei Juden!" ("Germani! Aparati-va! Nu cumparati de la evrei!").Manifestul contine si simbolul constand intr-o cruce cu sageti (simbol fascist, inclus in drapelul Miscarii Hungariste), care a fost acoperit cu o eticheta in timpul utilizarii afisului in actiunea de la punctul 1.2 din situatia de fapt, fiind pastrat insa in etichetele autocolante gasite la perchezitia domiciliara."Apararile inculpatului, in sensul ca actiunea lui a fost menita sa protejeze produsele autohtone nu au fost primite, fiind evident ca inculpatul cunostea semnificatia imaginii utilizate, si ca realizarea scopului declarat de acesta nu ar fi impus, ca o conditie sine qua non, utilizarea de simboluri fasciste," explica magistratii.La finalul unei motivari care are zeci de pagini, Curtea de Apel Targu Mures a criticat dur actiunile lui Varadi (fost Csibi) Barna."Apreciem ca astfel de actiuni publice nu contribuie la progresul unei societati, la demontarea stereotipurilor negative fata de o minoritate, ci incita la ura si violenta , iar in masura in care aceste mesaje constituie un prilej de a incita la ura nationala, atunci suntem dincolo de limitele cadrului legal," conchide instanta.Un caz aparte este cel al cetateanului ungur Janos Laszlo Petras, solistul formatiei rock Karpatia din Ungaria. El a fost condamnat definitiv, in iulie 2017, de Curtea de Apel Targu Mures la 300 de zile-amenda, in cuantum de 9.000 lei, pentru savarsirea infractiunii de "Promovarea cultului persoanelor vinovate de savarsirea unei infractiuni contra pacii si omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propaganda, savarsita prin orice mijloace, in public", prevazuta de art. 5 din O.U.G. nr. 31/2002 (forma in vigoare la data de 6 iunie 2014).Instanta i-a interzis sa mai cante in Romania timp de trei ani.Procurorii care au facut ancheta in acest caz, au tradus o parte din versurile melodiilor rock cantate de acesta. Au fost evidentiate versurile si expresiile considerate ca promoveaza idei si conceptii de natura xenofoba si nationalist-extremista.Datorita volumului mare nu le vom relua integral si in aceasta expunere decat - pe langa cele deja mentionate anterior, cu titlu exemplificativ: "Sa piara Trianon! Tinutul Secuiesc nu este Romania!", "Vom lua inapoi pamant, padure, campie...!", "Plecati de aici hotilor, aceasta este patria mea!", "Sa-mi dea inapoi frumoasa mea patrie ... de la piscurile Carpatilor pana la Adriatica albastra, o tara va fi aici, una singura, si maghiara!", "... sa scoatem sabiile ingropate de stramosi, sa le ascutim si sa le folosim din nou!", "Patria v-au luat-o valahii opincari!", precum si referiri apreciative la "anexarea Crimeei de catre Federatia Rusa" - ca exemplu pentru Ardeal s.a.In rechizitoriu este redat si discursul tinut de solist la finalul unui concert sustinut in Romania. "Dumnezeule mare, te rugam sa faci ca totul sa fie cum era pe vremuri: sa fie Transilvania, Transcarpatia, Tinutul de Sus... Tinuturile de Sud si tara ciuntita sa fie din nou o singura Ungarie Mare, sub egida Sfintei Coroane!Va multumim frumos din nou si suntem foarte recunoscatori, mandri ca stim ca maine aceste steaguri vor aparea, alaturi de alte mii de steaguri asemanatoare, pe muntele Sumuleu. Multumim ca am avut posibilitatea de a petrece aceasta seara minunata alaturi de voi.Formatia Karpatia isi ia ramas bun astfel: Dumnezeu sa dea un viitor mai frumos, o adevarata inviere maghiara, traiasca Miercurea Ciuc, traiasca toate orasele si satele de unde ati venit, traiasca Tinutul Secuiesc, traiasca Ardealul, traiasca Ungaria Mare, dar sa piara Trianon!".Curtea de Apel Targu Mures a explicat cum prin cantecele sale, solistul a adus o atingere semnificativa valorilor sociale."Reamintim ca inculpatul in calitate de solist al formatiei muzicale (rock) Karpatia, in mod sistematic, dar in special cu ocazia concertului sustinut la Miercurea Ciuc in data de 6 iunie 2014, a promovat idei si conceptii nationaliste, atat prin versurile cantecelor dar si a scandarilor, intrebarilor retorice si comentariilor acestuia efectuate in pauzele muzicale.In aceeasi ordine de idei, putem conchide ca actiunea acuzatului a adus o atingere semnificativa valorilor sociale aparate de legea penala, in conditiile in care cuvintele si frazele rostite sustin ideologia promovata intr-o maniera de natura sa provoace tensiuni interetnice sau acte de violenta ori de dezordine publica," conchid judecatorii.Un caz aparte este al unui localnic din Sovata (Mures) care a fost judecat pentru promovarea cultului personalitatii criminalului de razboi Wass Albert.Toth Ferenc a fost acuzat ca a amplasat in fata casei sale un bust al criminalului de razboi Wass Albert, condamnat definitiv pentru infractiuni grave contra umanitatii.In esenta, a fost vorba de un eveniment de comemorare si dezvelire a bustului la care au participat mai multe persoane, inclusiv din Ungaria, eveniment pe care l-a anuntat prin afise lipite pe raza Statiunii Sovata. Mai multi preoti care au oficiat slujba de comemorare.Politia s-a sesizat si in scurt timp a perchezitionat locuinta acestuia si a confiscat bustul si placa cu numele personajului. Ulterior, barbatul a fost trimis in judecata pentru incalcarea prevederilor OUG nr. 31/2002.Intial, Judecatoria Sighisoara l-a condamnat pe Toth Ferenc la plata unei amenzi penale in cuantum de 10.000 lei pentru comiterea infractiunii de promovare a cultului persoanelor vinovate de savarsirea unor infractiuni contra pacii si omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propaganda, savarsita prin orice mijloace in public.Instanta a decis de asemenea si confiscarea de la inculpat a bustului lui Wass Albert, a placii pe care este inscriptionat numele lui Wass Albert si a trei panglici cu tricolorul Ungariei.Barbatul a contestat decizia, iar Curtea de Apel Targu Mures l-a achitat definitiv pe Toth Ferenc.Potrivit instantei, din probatorului administrat rezulta ca evenimentul organizat de Toth Ferenc a avut un caracter exclusiv literar si de comemorare in amintirea scriitorului Wass Alabert si nu rezulta din nici un mijloc ce proba ca la adunarea respectiva ar fi fost propagate idei fasciste, xenofobe sau rasiste.Potrivit instantei, intentia lui Toth Ferenc a fost aceea de a organiza un eveniment cultural literar in amintirea scriitorului Wass Albert si nicidecum sa promoveze cultul unei persoane condamnate pentru crime de razboi."De altfel nu rezulta de nicaieri, cu certitudine, faptul ca inculpatul ar fi avut cunostinta de condamnarea lui Wass Albert pentru crime de razboi, iar simplele presupuneri in sens contrar, in opinia noastra, nu sunt suficiente pentru a sta la baza unei solutii de condamnare.In sprijinul acestui punct de vedere, mai notam si detaliul aratat de inculpat in declaratia data, potrivit caruia avea cunostinta de activitatea lui Wass Albert ca si scriitor, precum si poet si doar dupa ce i-au fost aduse la cunostinta acuzatiile de catre procuror a aflat si de activitatea lui politica.Asadar, pe parcursul desfasurarii procedurilor, consideram ca nu s-a demonstrat dincolo de orice dubiu rezonabil faptul ca inculpatul ar fi avut cunostinta despre condamnarea lui Wass Albert pentru crime de razboi si prin urmare nu se poate sustine ca acuzatul ar fi comis infractiunea cu forma vinovatiei ceruta de latura subiectiva a infractiunii analizate si nume intentia.Mai notam ca activitatea literara a lui Wass Albert este subliniata si de imprejurarea ca unele dintre cartile scrise de acesta pe parcursul timpului au si fost traduse in limba romana, fiind chiar destinate comercializarii si aici facem referire la cel putin doua asemenea opere literare: "Langa Scaunul Domnului." (depusa la dosarul cauzei) si "Povesti. Cartea Padurilor. Cartea Lacurilor." (disponibila in prezent pe pagina de internet la mai multe librarii, respectiv Libris.ro, Librarie.net)," motiveaza instanta.Aplicand principiul in dubiu pro reo potrivit caruia orice dubiu este in favoarea inculpatului, apelul formulat de inculpat a fost declarat fondat."Vom achita pe inculpatul Toth Ferenc, de sub invinuirea comiterii infractiunii prevazute si pedepsite de art. 5 din O.U.G. nr. 31/2002, modificata prin Legea nr. 187/2002, privind interzicerea organizatiilor si simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob si a promovarii cultului persoanelor vinovate de savarsirea unor infractiuni contra pacii si omenirii.Pornind de la solutia ce urmeaza a fi pronuntata in cauza, in temeiul art. 579 alin. 1 Cod procedura penala, vom dispune restituirea catre acuzat a bunurilor pastrate in camera de corpuri delicte din cadrul IPJ Mures, descrise in procesul verbal intocmit la data de 17.06.2014, aflat la fila 144 din dosarul de urmarire penala, respectiv: 1 (un) bust reprezentand pe scriitorul Wass Albert, 1 (una) bucata placuta cu inscriptia Wass Albert si 3 (trei) panglici cu diferite inscrisuri in limba maghiara," conchide instanta.Decizia definitiva a fost data pe 5 aprilie 2016.