Dosarul 10 august: Curtea de Apel Bucuresti amana pentru 10 august o decizie in cazul redeschiderii anchetei

Ordonanta

Potrivit legii, doar un judecator poate confirma redeschiderea urmaririi penale."Admite cererile de amanare formulate in cauza si stabileste termen de judecata la data de 10 august 2020, ora 11.00, sala P55, pentru cand se citeaza intimatii care nu au termen in cunostinta," este minuta Curtii de Apel Bucuresti.La inceputul acestei sapatamani, procurorul-sef al DIICOT a admis plangerile formulate impotriva Ordonantei din data de 26 iunie 2020, care clasa partial acuzatii din Dosarul 10 august si a dispus redeschiderea urmaririi penale.Initial, toti sefii Jandarmeriei au fost scosi de sub urmarire penala, printr-o solutie emisa pe 26 iunie 2020 tot de catre procurorul Doru Stoica, dar Giorgiana Hosu a infirmat, marti, 4 august, aceasta solutie. Este vorba de ofiterii care au coordonatoat actiunile jandarmilor: Laurentiu Cazan, Mihai Dan Chirica, Gheorghe Sebastian Cucos si Ionut Catalin Sindile.Potrivit documentului, cu toate ca in ordonanta se retine ca doar maiorul Laurentiu Cazan a coordonat actiunile desfasurate de catre lucratorii Jandarmeriei in fapt se constata ca, atat din inregistrarile video aflate la dosar, cat si din declaratiile unora dintre martori, rezulta prezenta la fata locului si a fostilor sefil ai Jandarmeriei, Ionut Catalin Sindile si Gheorghe Sebastian Cucos.