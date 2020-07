Dosarul 10 august: Huliganii din Piata Victoriei, judecati ca s-au batut cu jandarmii si au distrus cosurile de gunoi, au primit condamnari blande. Sentinta poate fi contestata

Acuzatiile

Probele cheie

Primul dosar

Sentinta

Toti cei 12 inculpati au primit sentinte de pana la 3 ani de inchisoare . In cazul a 11 dintre acestia judecatorii executarea pedepsei a fost suspendata, iar o singura persoana trebuie sa execute pedeapsa in penitenciar - deoarece avea o sentinta veche.Trei jandarmi vor primi daune morale cuprinse intre 1.000 de lei si 1.500 de lei, potrivit sentintei. Mai multi inculpati trebuie sa plateasca daune materiale de circa 5.000 de lei catre firma de salubrizare, dupa ce au distrus cosurile de gunoi si jardinierele din Piata Victoriei.Dosarul in acest caz a fost facut de procurorii Parchetului Judecatoriei Sectorului 1. Acuzatiile sunt de ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice, dar unii dintre inculpati au si acuzatii de distrugere sau de port si folosirea fara drept de obiecte periculoase, respectiv o prastie cu bile.Cei mai multi inculpati au recunoscut acuzatiile, dar au incercat sa-si justifice faptele ca o forma de aparare fata de actiunile jandarmilor. O parte dintre acestia au refuzat sa faca declaratii, iar altii le-au negat.O parte dintre inculpati sunt acuzati ca au lovit jandarmi in timpul incaierilor sau ca au aruncat in acestia cu diverse obiecte: sticle, pietre, bucati de bordura sau chiar cu cartuse trase de jandarmi. Mai multe persoane sunt acuzate ca au dat foc la tomberoane cu gunoi, iar doua persoane ca au pregatit si aruncat sticle incendiare spre cordonul de jandarmi.Probele cheie in aceste cazuri sunt mai multe inregistrari postate pe reteaua Facebook Pe 10 august 2018, pe Bulevardul Ion Mihalache au fost distruse 11 cosuri de gunoi, iar pe strada Nicolae Titulescu un numar de 8 cosuri de gunoi, potrivit companiei care se ocupa cu salubrizarea zonei.Alte probe din dosar sunt inregistrarile de la eveniment realizate de diverse trusturi de presa sau identificarile de persoane realizate de jandarmi.Acesta este al doilea dosar privind huliganii din Piata Victoriei. Intr-un alt caz, sapte barbati acuzati ca au lovit-o pe femeia jandarm la protestul din 10 august 2018 au fost condamnati la inchisoare cu suspendare, pedepsele dispuse de Judecatoria Sectorului 1 fiind intre un an si doi ani si opt luni.Decizia nu este definitiva. Tanara jandarm trebuie sa primeasca 10.000 euro daune.Toti cei sapte agresorii sunt acuzati de ultraj, iar doi dintre ei - cei care au furat arma Stefaniei Nistor - au fost condamnati si pentru uz de arma fara drept.Iata decizia data vineri de Judecatoria Sectorului 1, potrivit portalului instantelor. 1 an, 6 luni si 20 zile inchisoare cu suspendare si munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 80 de zile in cadrul ADP Sector 4 sau in cadrul DGASPC - Sector 5.1 an si 11 luni inchisoare cu suspendare si munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 80 de zile in cadrul Primariei Joita sau in cadrul Primariei Cosoba.1 an 8 luni si 20 zile inchisoare si munca neremunerata infolosul comunitatii pe o perioada de 80 de zile in cadrul Politiei Locale a Sectorului I sau in cadrul DGASPC - Sector 6.2 ani si 8 luni inchisoare cu suspendare si munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 90 de zile in cadrul Primariei Stefanestii de Jos sau in cadrul Scolii Generale Stefanestii de Jos.1 an si 9 luni inchisoare cu suspendare si munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 80 de zile in cadrul ADP Sector 2 sau in cadrul Primariei Municipiului Bucuresti - Administra?ia Cimitirelor si Crematoriilor Umane.2 ani, 1 luna si 10 zile inchisoare si munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 80 de zile in cadrul Primariei orasului Bocsa sau in cadrul Primariei comunei Brezovia.3 ani de inchisoare, dar trebuie sa execute 6 ani de inchisoare deoarece instanta a contopit o pedeapsa mai veche data de Tribunalul Cluj.3 ani de inchisoare cu suspendare si munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 90 de zile in cadrul DGASPC - Sector 4 sau in cadrul DGASPC - Sector 1.1 an si 7 luni inchisoare cu suspendadre si munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 80 de zile in cadrul Primariei Stefanestii de Jos sau in cadrul Scolii Generale Stefanestii de Jos.2 ani 2 luni si 10 zile inchisoare cu suspendare si munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 90 de zile in cadrul Bazei Sportive Rosu sau in cadrul Scolii Generale Alexandru Odobescu.1 an 8 luni? i 20 zile inchisoare cu suspenare si munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 70 de zile in ADP Sector 4 sau in cadrul DGASPC - Sector 5.1 an 8 luni? i 20 zile inchisoare si o munca neremunerata infolosul comunitatii pe o perioada de 80 de zile in cadrul ADP Sector 3 sau in cadrul DGASPC - Sector 1.