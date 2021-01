Dosarul Ferma Baneasa: CSM trimite la Inspectia Judiciara cererea judecatorilor de la Inalta Curte care solicita apararea independentei justitiei

Sentinta

Judecatorii Ionut Matei, Florentina Dragomir si Alina Ioana Ilie s-au plans ca reactiile avocatilor din acest caz reprezinta o forma de presiune inacceptabila asupra intregului corp al magistartilor.Comisia din CSM a decis marti, cu majoritate de voturi, ca solicitarea cererii sa fie inaintata presedintelui CSM pentru a sesiza Inspectia Judiciara in vederea efectuarii de verificari."In cadrul dezbaterilor s-a exprimat si opinia minoritara in sensul ca sesizarea ar trebui inaintata la Plen in vederea solutionarii intrucat nu este necesara efectuarea de verificari de catre Inspectia Judiciara," se arata in minuta Comisiei.Scandalul mediatic din acest caz a pornit dupa ce mai multe organizatii profesionale ale avocatilor s-au pozitionat impotriva condamnarii la cinci ani de inchisoare a avocatului Robert Rosu in dosarul Ferma Baneasa. Reactii au fost si din partea actualului sef al CSM, dar si din partea Inaltei Curti."Prin communicate publice, preluate de intreaga mass-media, Baroul Bucuresti si Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, insusindu-si apararile formulate de inculpatul Rosu Robert Mihaita pe parcursul intregii proceduri judiciare si in lipsa evidenta a motivarii hotararii definitive pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de organizatii profesionale ale avocatilor, au acreditat ideea unei condamnari abuzive a inculpatului sus-mentionat, solutie care ar incalca principiile fundamentale ale profesiei de avocat.""Prin continutul extrem de agresiv al celor doua communicate sunt depasite in mod evident limitele libertatii de exprimare si, in particular, limitele in care pot fi formulate critici la adresa hotararilor judecatoresti, tinzandu-se, totodata, la perturbarea normalei functionari a sistemului judiciar prin manifestarile de protest propuse a se desfasura.Atacul fara precedent de la nivel institutional exercitat impotriva judecatorilor de la cea mai inalta instanta din tara reprezinta un atentat la independenta justitiei, avand in vedere ca scopul unui asemenea demers il constituie nu doar modificarea sau desfiintarea in caile extraordinare de atac a hotararii judecatoresti puse in discutie, ci, mai ales intimidarea si crearea unei stari de temere in randul magistratilor de la toate instantele si parchetele din Romania ca, in cazul pronuntarii unor solutii nefavorabile reprezentantilor categoriei profesionale aavocatilor, vor fi supusi acelorasi presiuni, cu consecinta afectarii pe termen lung a calitatii actului de justitie , de natura a aduce atingere impartialitatii judecatorilor si procurorilor in exercitarea atributiilor care le revin potrivit legii, avand ca finalitate incalcarea independentei sistemului judiciar, in ansamblul sau".Inalta Curte de Casatie si Justitie a dat pe 17 decembrie verdictul final in dosarul Ferma Baneasa: omul de afaceri Remus Truica a fost condamnat la sapte ani de inchisoare, israelienii Benyamin Steinmetz si Tal Silberstein au primit cate cinci ani de inchisoare, iar Printul Paul - trei ani si patru luni.Potrivit sentintei date de ICCJ, pedepsele sunt urmatoarele: Nela Ignatenko (Pavaloiu) - cinci ani de inchisoare, Mihaita Robert Rosu - cinci ani de inchisoare, Dan Andronic - trei ani de inchisoare cu suspendare, Marius Andrei Marcovici - trei ani de inchisoare cu suspendare, Lucian Claudiu Mateescu - trei ani de inchisoare cu suspendare, Dragomira Gheorghita - patru ani de inchisoare cu suspendare, Corina Teodora Dicu - patru ani de inchisoare cu suspendare, Ioan Stoian - patru ani de inchisoare cu suspendare, Apostol Musat - patru ani de inchisoare, Niculae Dima - patru ani de inchisoare, Nicolae Jecu - patru ani de inchisoare, Caterina Popa - patru ani de inchisoare, Gheorghe Olteanu - patru ani de inchisoare, Valentin Delcea - patru ani de inchisoare.