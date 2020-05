Doua asociatii de magistrati cer CSM sa voteze pentru desfiintarea SS si fac trimitere la decizia CEDO in cazul Kovesi

Opiniile organismelor internationale

Magistratii sunt pentru abrogarea SS

"Consiliul Superior al Magistraturii trebuie sa aiba, in al doisprezecelea ceas, un rol activ in promovarea acestor modificari legislative, fara de care statul de drept in Romania este pus sub semnul intrebarii," arata cele doua asociatii de magistrati, intr-un comunicat de presa remisProiectul de lege depus de USR pentru desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ), cunoscuta ca Sectia Speciala (SS), urmeaza sa fie discutat joi in plenul Consiliului Superior al Magistraturii. Sedinta a inceput de la ora 10S00, dar plenul discuta alte puncte de pe ordinea de zi in momentul transmiterii acestei stiri.Magistratii fac trimitere la opiniile exprimate de Comisia de la Venetia, Comisia Europeana, Parlamentul European, GRECO, Consiliul Consultativ al Judecatorilor Europeni si Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni.Potrivit sursei citate, CSM are obligatia de a se implica decisiv pentru punerea in practica imediat a numeroase modificari legislative vizand sistemul judiciar, intre care:1. Desfiintarea imediata si neconditionata a sectiei de parchet separate, creata pentru investigarea infractiunilor comise de judecatori si procurori;2. Abrogarea limitarilor cu privire la libertatea de exprimare, materializate in obligatia de abtinere a magistratilor de la "manifestarea sau exprimarea defaimatoare in raport cu celelalte puteri ale statului";3. Revizuirea normelor privind raspunderea materiala a magistratilor, cat timp acestea ignora independenta justitiei;4. Revizuirea sistemului de numire si revocare a procurorilor-sefi si limitarea rolul ministrului justitiei in aceste proceduri, simultan cu cresterea atributiilor Consiliului Superior al Magistraturii;5. Renuntarea la dispozitiile care prevad dublarea perioadei de pregatire in cadrul Institutului National al Magistraturii;6. Reinstaurarea meritocratiei in magistratura. Reglementarea unor examene meritocratice de promovare, inclusiv si mai ales la Inalta Curte de Casatie si Justitie;7. Respectarea rolului si a atributiilor stabilite de Constitutie pentru Consiliul Superior al Magistraturii, ca organism colegial, prin inlaturarea transferarii arbitrare a unor atributii ale Plenului catre sectii sau catre anumiti judecatori, in functie de gradul profesional detinut, de natura a deturna functionarea colegiala; revizuirea dispozitiilor privind revocarea membrilor CSM, in sensul unei proceduri flexibile si accesibile;8. Reorganizarea Inspectiei Judiciare, prin reconsiderarea rolului si a atributiilor inspectorului-sef; reglementarea unor examene meritocratice pentru functiile de conducere din cadrul Inspectiei Judiciare; abrogarea OUG nr.77/2018.9. Abrogarea dispozitiilor nou introduse de natura a incarca nejustificat volumul de munca al instantelor si parchetelor;10. Adoptarea autonomiei bugetare a magistraturii, conform recomandarilor Comisiei de la Venetia.Cele doua asociatii de magistrati fac trimitere la faptul ca Ministerul Justitiei a dat publicitatii, la 20 ianuarie 2020, rezultatul consultarilor informale cu instantele judecatoresti, parchetele si asociatiile magistratilor cu referire la unele aspecte privind sistemul judiciar.Dintr-un numar de 1.934 de procurori respondenti, 1.653 de procurori au opinat pentru abrogarea normelor prin care a fost infiintata Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, solicitand desfiintarea acesteia (85,47%), 144 de procurori au opinat in sensul amendarii dispozitiilor legale ce privesc SIIJ (7,44%), iar 137 - in sensul mentinerii prevederilor legale privind infiintarea SIIJ (7,08%).In ceea ce priveste instantele judecatoresti, dintr-un numar de 209 (care au transmis raspunsuri), 72,22% din judecatorii respondenti au opinat in sensul abrogarii dispozitiilor legale privind infiintarea SIIJ, solicitand desfiintarea acesteia, 10,53% - in sensul amendarii dispozitiilor legale ce privesc SIIJ, iar 17,24% - in sensul mentinerii prevederilor legale ce privesc infiintarea SIIJ.