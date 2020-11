Doua asociatii de magistrati critica dur bilantul activitatii lui Catalin Predoiu: "Reprezinta oglinda fidela a neputintei sau lipsei de vointa politica"

"Legile Justitiei, in continuare aplicabile"

Magistratii atrag atentia asupra focarelor de coronavirus din instante si parchete, despre necesitatea digitalizarii rapide a instantelor, faptul ca modificarile facute de PSD ALDE la Legile Justitiei sunt inca in vigoare, ca Sectia Speciala si Inspectia Judiciara functioneaza in baza unor norme criticate de organismele internationale, asupra concursurilor de promovare organizate de CSM si despre numirea unor sefi de mari parchete care s0a facut fara avizul CSM."Scurt bilant al principalelor masuri intreprinse de Ministerul Justitiei in intervalul noiembrie 2019-noiembrie 2020," poate fi accesat pe site-ul institutiei. "Chiar daca Ministerul Justitiei si Consiliul Superior al Magistraturii au negat in mod constant evidenta, instantele judecatoresti si parchetele s-au transformat in ultimele luni in focare de coronavirus, existand sute de cazuri de infectari in randul magistratilor si personalului auxiliar, instante si parchete inchise total sau partial, tot mai multi magistrati si grefieri la ATI, grefieri decedati etc," sustin cele doua asociatii de magistrati.Ambele asociatii sustin ca au solicitat in numeroase randuri digitalizarea extinsa a instantelor de judecata si adoptarea cu rapiditate a unui act normativ in vederea stabilirii unor reglementari in acest sens, autoritatile competente ar fi trenat in mod nepermis acest lucru, "ignorand cu obstinatie realitatea crunta.""Acelasi lucru se intampla si in privinta modificarilor necesar a fi imediat aduse legilor justitiei. Desi actualul Guvern este in functie de peste un an,in varianta Iordache-Toader sunt in continuare aplicabile, fara niciun fel de ajustare, in ciuda criticilor in cascada ale entitatilor internationale relevante si ale magistratilor romani.Atat Sectia Speciala de parchet, creata pentru investigarea infractiunilor din justitie , cat si Inspectia Judiciara, subordonata legislativ unei singure persoane, functioneaza in baza acelorasi norme criticate acerb de organismele internationale," sustin magistratii.Cele doua asociatii mai arat ca pentru promovarea la Inalta Curte de Casatie si Justitie se organizeaza acelasi tip de interviu formal in fata Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii, Sectie care, in majoritatea sa, a sustinut neconditionat modificarile legislative criticate atat in rapoartele MCV , cat si de entitatile internationale (GRECO, Comisia de la Venetia)."In plus, in magistratura nu se mai organizeaza concursuri de admitere, deoarece puterea legislativa si puterea executiva nu sunt capabile sa adopte o reglementare rapida, pentru a se conforma unei decizii a Curtii Constitutionale pronuntate in martie 2020," arata magistratii.De asemenea, sustin magistratii, Raportul Comisiei Europene din 30 septembrie 2020 privind statul de drept - Capitolul consacrat situatiei statului de drept in Romania - mentioneaza ca procurorul general si procurorul-sef al DIICOT au fost numiti (de presedintele Klaus Iohannis , la propunerea ministrului justitiei, Catalin Predoiu), "in ciuda unui aviz negativ al CSM. Aceasta situatie a evidentiat problemele persistente descrise anterior de Comisie, care a recomandat, in contextul MCV, necesitatea unor proceduri de numire in functie mai solide si independente si a sugerat ca o cale sigura de a ajunge la o solutie durabila ar fi solicitarea sprijinului Comisiei de la Venetia"."Exercitiul de imagine reprezentat de proiectul de modificare a legilor justitiei, a carui dezbatere publica a fost programata pana in martie 2021, fara a tine cont de caracterul urgent al modificarilor necesare, nu ajuta in niciun mod magistratura onesta si independenta. Cu toata dezbaterea parlamentara aferenta, aceste modificari ar putea fi adoptate si intra in vigoare cel mai devreme in anul 2022, tinand seama si de posibilele sesizari succesive ale Curtii Constitutionale cu obiectii de neconstitutionalitate. Pana atunci, isi vor produce efecte nocive toate modificarile intrate in vigoare in anul 2018 si mentinute de actualul Guvern," explica magistratii.Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Initiativa pentru Justitie prezinta in extenso toate problemele din justitie. Comunicatul acestora poate fi accesat pe site-ul"In concluzie, Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Initiativa pentru Justitie constata ca, fara reforme reale, justitia din Romania va ramane in continuare, pentru ani buni, in perioada cea mai sumbra din istoria sa recenta," conchid magistratii.