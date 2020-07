Doua asociatii de magistrati, dupa ce Romania a fost amendata la CJUE cu 3 milioane de euro: Parlamentul si Guvernul ignora rapoartele Comisiei Europene, vom pierde sume imense

Amenda CJUE

Rapoartele MCV , ignorate

Nerespectarea avizelor CSM , criticata

Potrivit acestora, factorii politici refuza sa-si asume orice fel de raspundere, lipsa oricarei vointe politice in reformarea justitiei si alinierea sa la standardele europene urmand a fi decontata de catre simplii contribuabili romani.Avertismentul este transmis de Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania si de Asociatia Initiativa pentru Justitie, intr-un comunicat de presa, dupa ce Curtea de Justitie a Uniunii Europene a condamnat joi Romania si Irlanda la plata unor amenzi de 3, respectiv 2 milioane de euro pentru ca nu au transpus complet, in termenul prevazut, Directiva privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului."Situatia nu este deloc surprinzatoare, existand alte directive al Uniunii Europene intr-un stadiu similar (spre exemplu, Directiva 2014/42/UE a Uniunii Europene privind inghetarea si confiscarea instrumentelor si produselor infractiunilor savarsite in UE, Directiva 2016/343/UE privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumtiei de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces in cadrul procedurilor penale sau Directiva 2017/1371/UE privind combaterea fraudelor indreptate impotriva intereselor financiare ale UE prin mijloace de drept penal), obiect al unor actiuni in constatare a neindeplinirii obligatiilor de stat membru, declansate de Comisia Europeana impotriva Romaniei," sustin cele doua asociatii.Potrivit comunicatului, acestei prime sanctiuni pecuniare i se adauga posibile alte urmari pentru refuzul statului roman de a modifica legislatia privind sistemul judiciar in scopul de a pune in aplicare recomandarile tuturor entitatilor internationale relevante (Comisia de la Venetia, GRECO, Consiliul Consultativ al Judecatorilor Europeni Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni, Comisia Europeana) care arata ca in Romania statul de drept functioneaza sub parametrii minimi acceptati intr-o democratie consolidata.In ultima perioada, puterea legislativa si puterea executiva au ignorat total aspectele esentiale din rapoartele Comisiei Europene emise in cadrul MCV."Nu s-a realizat niciun fel de progres real in legiferarea necesara pentru desfiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie , revizuirea sistemului de numire si revocare a procurorilor-sefi si limitarea rolul ministrului justitiei in aceste proceduri, simultan cu cresterea atributiilor Consiliului Superior al Magistraturii, abrogarea limitarilor cu privire la libertatea de exprimare, materializate in obligatia de abtinere a magistratilor de la, revizuirea normelor privind raspunderea materiala a magistratilor, cat timp acestea ignora garantiile minime pentru independenta justitiei, sau reorganizarea Inspectiei Judiciare, prin reconsiderarea rolului si a atributiilor inspectorului-sef, inclusiv abrogarea O.U.G. nr. 77/2018," explica Forumul Judecatorilor din Romania si Initiativa pentru Justitie.In plus, mai arata magistratii, Presedintele Romaniei ar fi nesocotit flagrant rapoartele Comisiei Europene referitoare la respectarea avizelor negative ale Consiliului Superior al Magistraturii - Sectia pentru procurori cu privire la numirea in posturi de conducere a procurorilor de rang inalt, pana la instituirea unui nou cadru legislativ in conformitate cu recomandarea de punere in practica a unui sistem robust si independent de numire a procurorilor de rang inalt, pe baza unor criterii clare si transparente, cu sprijinul Comisiei de la Venetia."De altfel, ignorarea rapoartelor Comisiei Europene emise in cadrul MCV a fost legata in spatiul public de ingrijorarea persistenta asupra managementului parchetelor care au gestionat dosare cu impact social (clasarea partiala din dosarulsau constatarea de Inalta Curte de Casatie si Justitie a incalcarii dreptului la libera circulatie al unui minor, prevazut de art. 2 paragraful 2 din Protocolul nr. 4 la Conventia Europeana a Drepturilor Omului, ca urmare a unei dispozitii a Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie)," se mai arata in comunicat.Magistratii reitereaza faptul ca recomandarile si cerintele care figureaza in rapoartele intocmite de Comisia Europeana, in temeiul articolului 2 din Decizia 2006/928, vizeaza atingerea obiectivelor de referinta."Indeplinirea acestor obiective de referinta reprezinta o obligatie de rezultat din partea Romaniei, iar rapoartele MCV sunt construite in jurul acestor obiective pe care Romania trebuie sa le atinga, facand corp comun cu decizia, presupunand obligatii si angajamente concrete si precise.Prin urmare, recomandarile formulate de Comisie in vederea atingerii obiectivelor de referinta, in baza principiului cooperarii loiale, prevazut de art. 4 par.3 din Tratatul privind Uniunea Europeana, trebuie luate in considerare de autoritatile romane, tocmai in scopul realizarii obiectivelor de referinta stabilite in Anexa Deciziei 2006/928/CE si abtinerii de la orice masura de natura a le incalca sau a pune in pericol realizarea lor," concluzioneaza cele doua asociatii.