Doua asociatii de magistrati ii cer lui Predoiu sa sesizeze Comisia de la Venetia. Factorul politic, rol crucial in numirile si revocarile procurorilor-sefi

"Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Initiativa pentru Justitie remarca faptul ca vechile metehne sunt in continuare esentiale pentru activitatea Ministrului Justitiei, indiferent de schimbarea de atitudine clamata public cu obstinatie, evitandu-se orice expunere in fata organismelor internationale relevante, ale caror opinii sunt ignorate in aspectele care nu convin initiatorului proiectelor de lege," arata sursa citata.Astfel, desi prin Raportul MCV din 15 noiembrie 2017, Comisia Europeana a solicitat "punerea in practica a unui sistem robust si independent de numire a procurorilor de rang inalt, pe baza unor criterii clare si transparente, cu sprijinul Comisiei de la Venetia, recomandand inclusiv revizuirea prevederilor art.132 alin.(1) din Constitutia Romaniei si modificarea Legii nr.303/2004, astfel incat avizul CSM sa capete caracter obligatoriu", procedurile de numire a procurorilor de rang inalt propuse prin noile proiecte de lege, anuntate la 30 septembrie 2020, nu respecta recomandarile formulate constant prin rapoartele Comisiei Europene, rapoartele Grupului de State impotriva Coruptiei (GRECO) privind Romania si avizele Comisiei de la Venetia si Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni (CCPE)."Factorul politic continua sa pastreze rolul crucial in alegerea/revocarea procurorilor de rang inalt, in conditiile in care recomandarile tuturor entitatilor internationale relevante au fost in sensul ca numirea in functiile cele mai inalte din parchete sa se faca printr-o procedura transparenta si bazata pe criterii obiective (), in cadrul careia Consiliului Superior al Magistraturii sa i se acorde un rol mult mai important.De altfel, prin Raportul MCV din 13 noiembrie 2018, Comisia Europeana a solicitat expres," sustin cele doua asociatii.Conform acestora, intarirea sistemului de control si echilibru din cadrul procedurilor de numire a procurorilor in cele mai inalte functii din Ministerul Public nu se poate baza pe buna credinta a unor politicieni.Sursa citata precizeaza ca presa romana a dezvaluit recent ca, la 4 august 2020, "Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) a clasat dosarul de spalare de bani in care erau vizati compania Rail Force, a omului de afaceri Costel Comana, dar si actualul ministru al Justitiei, avocatul Catalin Predoiu , potrivit unui raspuns oficial al parchetului la o solicitare a G4media.ro"."O astfel de situatie faptica este de natura a crea in imaginea publica aparenta unui conflict de interese la numirea in functii de top management in parchete, in lipsa unor garantii de impartialitate si a implicarii reale a sistemului judiciar in aceste proceduri," se arata in comunicat.In acest context, s-ar impune revizuirea sistemului de numire si revocare a procurorilor-sefi, procurorilor sefi-adjuncti si limitarea rolul ministrului justitiei in aceste proceduri, simultan cu cresterea atributiilor Consiliului Superior al Magistraturii si este necesara sesizarea Comisiei de la Venetia pentru a aprecia asupra proiectelor de modificare a "legilor justitiei" prezentate la 30 septembrie 2020 de Ministrul Justitiei.Comisia de la Venetia, creata in anul 1990, reprezenta un organ consultativ al Consiliului Europei in chestiuni constitutionale. Comisia este recunoscuta pe plan international drept o instanta de reflectare independenta. Comisia de la Venetia contribuie, in egala masura, la diseminarea si dezvoltarea patrimoniului constitutional comun, jucand un rol unic in acordarea prompta a unor solutii constitutionale pentru statele in tranzitie, conform standardelor si bunelor practici in domeniu.Potrivit art.11 din Constitutia Romaniei, Statul roman se obliga sa indeplineasca intocmai si cu buna-credinta obligatiile ce-i revin din tratatele la care este parte. Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern. Romania a aderat la Consiliul Europei (CE) ca urmare a deciziei de la 4 octombrie 1993, formulata prin Rezolutia nr. 37/1993 a Comitetului de Ministri al CE. Aderarea la CE, organizatie fondata pe principiile respectului pentru drepturile si libertatile fundamentale ale omului, pentru valorile democratiei si ale statului de drept, a constituit o etapa obligatorie in promovarea demersurilor Romaniei de aderare la Uniunea Europeana (UE) si la Organizatia Tratatului Nord-Atlantic (NATO). Executarea obligatiilor internationale care rezulta dintr-un tratat in vigoare pentru un anumit stat revine tuturor autoritatilor statale, inclusiv Ministrului Justitiei.