Doua asociatii de magistrati solicita Guvernului abrogarea OUG privind componenta completurilor de apel: "Incalca flagrant vointa poporului suveran"

"Adoptarea unei ordonante de urgenta pe chestiuni ce tin de organizarea judiciara, in cazul de fata prorogarea intrarii in vigoare a unor prevederi legale privind compunerea completelor de judecata in apel, desconsidera votul a peste 6,4 milioane de cetateni si Constitutia Romaniei.Reamintim ca, in anul 2019, cu ocazia alegerilor europarlamentare a avut loc si un, iar una dintre intrebari a fost:. Referendumul a fost adoptat, peste 6,4 milioane de cetateni votand", se arata intr-un comunicat al celor doua asociatii.In opinia semnatarilor comunicatului, adoptarea unei ordonante de urgenta cu privire la organizarea judiciara, precum cea din 30 decembrie, "incalca flagrant vointa poporului suveran, ignora deciziile Curtii Constitutionale si, daca ordonanta adoptata va fi declarata neconstitutionala, cum este previzibil, va pericilita grav securitatea juridica prin anularea unor hotarari judecatoresti definitive pentru ca au fost pronuntate de completuri de judecata nelegal constituite"."Dincolo de incalcarea vointei a milioane de cetateni, precedentul creat de Guvern, precum si efectele pe care declararea neconstitutionala a acestei ordonante le poate produce, denota desconsiderarea votului si drepturilor cetatenilor, atitudine ce trebuie denuntata public. In consecinta, solicitam Guvernului sa abroge ordonanta de urgenta adoptata ca urmare a propunerii ministrului Justitiei, Stelian Ion, pentru modificarea organizarii judiciare, lasand Parlamentul sa decida cu privire la acest subiect", se mai arata in comunicatul citat.