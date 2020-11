Doua asociatii de magistrati solicita masuri rapide pentru diminuarea raspandirii coronavirusului: "Ministerul Justitiei, incapabil a promova in Parlament macar un proiect minimal de digitalizare"

Critica la aresa CSM

Problemele din instante

Intr-un comunicat de presa trasmis joi dimineata, 12 octombrie, Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Initiativa pentru Justitie reitereaza solicitarea privind rolul activ pe care trebuie sa il aiba Guvernul si Parlamentul Romaniei cu privire la reglementarea de indata a unei solutii care sa permita digitalizarea instantelor si inclusiv judecata unor cauze de pe rolul instantelor, fara dezbateri orale, dupa caz, in prima instanta sau in caile de atac , in conditiile respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale si a jurisprudentei relevante a Curtii Europene a Drepturilor Omului.De asemenea, cele doua asociatii de magistrati solicita Consiliului Superior al Magistraturii sa isi ia in serios atributia de a se implica activ in aspecte care privesc autoritatea judecatoreasca, in conlucrare cu celelalte puteri ale statului, prerogativa consacrata de art. 133 alin. (1) si art. 134 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, precum si de Legea nr.317/2004."Gasim regretabila modalitatea in care, in contextul actual, Consiliul Superior al Magistraturii, prin comunicatul dat publicitatii in cursul zilei de 11.11.2020, in loc sa isi manifeste ingrijorarea si sa faca demersuri efective pentru aparitia unui cadru legal care sa asigure desfasurarea in conditii optime si sigure a judecatii, isi manifesta un "profund interes pentru modalitatea in care evolueaza situatia in instantele judecatoresti"," arata sursa citata.Magistratii constata "cu mahnire" ca dupa sase luni, "Guvernul Romaniei (prin Ministerul Justitiei) se dovedeste incapabil a promova in Parlament macar un proiect minimal de digitalizare, in situatia in care zilnic, zeci de magistrati sau grefieri devin purtatori ai noului coronavirus , iar alti zeci de colegi intra in izolare, punandu-se in dificultate functionarea instantelor si a parchetelor.""In conditiile actuale, in care contactul direct dintre oameni este supus unor restrangeri serioase, iar Codul de procedura penala nu ofera solutii adecvate pentru rezolvarea cauzelor intr-un termen rezonabil, digitalizarea a ramas, din pacate, singura solutie, neexistand insa un proiect suficient de amplu si consistent pentru adoptarea unor solutii legislative efective si de impact care sa corespunda principiilor care guverneaza procesul judiciar si sa nu impieteze asupra exercitiului drepturilor fundamentale ale omului," se arata in comunicat.Potrivit magistratilor, este deja notoriu faptul ca exista foarte multe state care folosesc evolutia tehnologica a societatii inclusiv in domeniul justitiei (spre exemplu, Estonia, Suedia sau Germania)."In plus, in loc sa initieze o procedura unica si corenta de achizitie publica a unor sisteme de calcul si echipamente de videoconferinta care sa raspunda noilor provocari, Ministerul Justitiei a ales sa transfere fiecarei instante fonduri pentru a achizitiona separat astfel de produse, ceea ce a condus la intarzierea achizitiei la nivelul sistemului judiciar, la utilizarea unor proceduri diferite si a unor criterii neuniforme de stabilire a pretului unitar.Aceeasi atitudine de declinare a raspunderii catre autoritatile locale se observa si in ceea ce priveste abordarea situatiei sanitare, neexistand niciun plan centralizat de coordonare a masurilor care trebuie puse in aplicare de instante nici din partea Ministerului Justitiei, nici din partea Consiliului Superior al Magistraturii," conchide sursa citata.Comunicatul magistratilor, integral pe site-ul Forumului Judecatorilor