Doua asociatii de magistrati, nemultumite de faptul ca CSM nu a emis un aviz in cazul desfiintarii Sectiei Speciale: "Nesocoteste vointa majoritatii procurorilor si judecatorilor"

Reactiile din UE

Este vorba de un proiect legislativ care a fost retransmis de Ministerul Justitiei spre avizare la data de 31 decembrie 2020. Forma initiala a proiectului a fost publicata in urma cu fix 1 an, la 4 februarie 2020.Potrivit legii, Plenul CSM avizeaza proiectele de acte normative ce privesc activitatea autoritatii judecatoresti. In cazul in care legea nu prevede un termen pentru emiterea avizelor de catre CSM, acestea se emit in 30 de zile de la sesizare."Prin urmare, cu totul nejustificat, Consiliul Superior al Magistraturii refuza sa-si indeplineasca atributiile cu privire la avizarea unui proiect de lege care pune in aplicare rapoartele si avizele tuturor organismelor internationale relevante privind necesitatea desfiintarii neconditionate a Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie Totodata, prin acest refuz, in mod regretabil, Consiliul Superior al Magistraturii nesocoteste vointa majoritatii magistratilor, din moment ce 4000 de judecatori si procurori au semnat un memoriu, prin care s-au opus infiintarii acestei structuri, iar aproximativ 80% dintre magistrati , in ianuarie 2020, si-au exprimat optiunea privind desfiintarea SIIJ ", precizeaza cele doua asociatii.Magistratii reamintesc ca prin Avizul nr.934 din 20 octombrie 2018, Comisia Europeana pentru Democratie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Venetia) a sugerat reconsiderarea infiintarii unei sectii speciale pentru anchetarea magistratilor (ca alternativa, s-a propus folosirea unor procurori specializati, simultan cu masuri de salvgardare procedurale eficiente).De asemenea, Avizul Biroului Consiliul Consultativ al Judecatorilor Europeni cu privire la cererea adresata de Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania referitoare la situatia independentei justitiei din Romania din 25 aprilie 2019, precum si Avizul Biroului Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni cu privire la cererea adresata de Asociatia Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor referitoare la situatia independentei procurorilor din Romania din 16 mai 2019 "recomanda abandonarea in totalitate a infiintarii sectiei speciale separate pentru investigarea infractiunilor comise de judecatori si procurori".Nu in ultimul rand, Avocatul general CJUE, Michal Bobek, in concluziile publicate la 23 septembrie 2020, la Luxembourg, in primul set de sase cereri de decizie preliminara (cauzele "Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania si altii") vizand, in esenta, statul de drept in Romania, a conchis ca "articolul 47 al doilea paragraf din Carta, precum si articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE trebuie interpretate in sensul ca se opun infiintarii unei sectii de parchet specifice cu competenta exclusiva pentru infractiunile savarsite de magistrati daca infiintarea unei astfel de sectii nu este justificata de motive reale si suficient de importante aduse la cunostinta publicului intr-un mod lipsit de ambiguitate si accesibil si daca ea nu este insotita de garantii suficiente pentru a inlatura orice risc de influenta politica asupra functionarii si compunerii sale".In consecinta, Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Initiativa pentru Justitie constata ca refuzul Consiliului Superior al Magistraturii de a emite, in termenul prevazut de Legea nr.317/2004, un aviz cu privire la proiectul de lege vizand desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, este unul nejustificat."In aceste conditii, proiectul de lege poate fi trimis de puterea executiva in Parlament, fara a mai asteptaun semn din partea garantului constitutional al independentei justitiei, care omite, astfel, a-si indeplini atributiile legale", se precizeaza in comunicat."De altfel, Consiliul Superior al Magistraturii a fost constant criticat in rapoartele MCV intocmite in ultimii ani de Comisia Europeana, remarcandu-se inclusiv faptul ca", conchid magistratii.