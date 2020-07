Drama unei tinere cu handicap care a fost amagita pe Facebook: A ajuns sa se prostitueze din dragoste pentru iubitul dependent de jocurile de noroc

Relatia incepe pe Facebook

Fuga si plangerea penala

Vorbele dulci

Si amenintarile

De ce condamnare in penitenciar

Banii, confiscati

O poveste care s-a sfarsit la Curtea de Apel Bucuresti. Nicolae Alexandru Petcu a fost condamnat definitiv, pe 1 iulie 2020, la 2 ani si 3 luni de inchisoare cu executare pentru proxenetism.Condamnarea a fost data chiar daca barbatul a recunoscut acuzatiile, pentru a beneficia de reducerea pedepsei cu o treime. In ultimul cuvant, Nicolae Alexandru Petcu i-a suprins pe judecatori prin declaratia sa: "."Aceeasi pedeapsa, 2 ani si 3 luni de inchisoare cu executare pentru proxenetism o primise tanarul si la Judecatoria Sectorului 3. Spera ca daca recunoaste infractiunea va scapa cu o pedeapsa cu suspendare, dupa ce, in fata procurorilor, negase acuzatiile.," explica Curtea de Apel BucurestiJudecatorii i-au confiscat lui Nicolae Alexandru Petcu suma de 45.000 de lei, cu titlu de bun dobandit din comiterea infractiunii de proxenetism.Tanarul s-a cunoscut cu fata in luna mai 2019, prin intermediul retelei de socializare Facebook, iar ulterior cei doi s-au mutat impreuna in locuinta tanarului din Sectorul 3. Potrivit martuiei fetei, la cateva zile dupa ce s-au mutat impreuna, el i-ar fi solicitat sa intretina relatii sexuale contra cost cu diversi barbati, lucru cu care a fost de acord, sumele de bani obtinute urmand a fi cheltuite impreuna.O singura data ar fi intretinut relatii sexuale la locuinta din Sectorul 3, iar in rest a fost trimisa de catre tanar la diverse locatii cu taxiul, acolo intretinea relatii sexuale cu diferiti clienti si banii ii dadea lui Nicolae Alexandru Petcu.Tarifele: 150 lei/ 30 minute si 250 lei/ ora la locatie, in deplasari 300/ora.Dupa aproximativ o luna de zile de cand s-a mutat la locuinta acestuia, acesta a inceput sa se poarte urat cu ea, sa o agreseze fizic si verbal, motivand ca nu face curatenie si nu gaseste haine curate, motive pentru care a plecat de la locuinta acestuia inapoi acasa, iesind pe geam, profitand de faptul ca iubitul sau dormea.Barbatul a sunat-o insa pe mama fetei, si-a cerut scuze si a promis ca nu se va mai purta urat cu iubita sa iar aceasta, cu acordul parintilor sai s-a intors la locuinta acestuia, urmand o perioada de trei luni de zile in care a practicat de buna voie prostitutia.Sumele de bani obtinute erau predate tanarului, care cumpara mancare si suporta si alte cheltuieli, iar pana in septembrie 2019 a mai plecat de cateva ori din locuinta acestuia deoarece acesta o batea, dar se intorcea de fiecare data ca urmare a promisiunii in sensul ca isi va schimba comportamentul si se va purta frumos cu ea. Fata a mai precizat ca vorbea la telefon cu mama sa de pe telefonul iubitului, deoarece acesta din urma i-a vandut telefonul mobil.Victima a mai povestit ca pe la jumatatea lunii septembrie s-a mutat cu iubitul sau intr- un alt apartament din Sectorul 3, acolo unde a locuit cu inca o persoana. In acel a continuat sa intretina relatii sexuale contra cost, dar se si deplasa la diverse adresa cu taxiul, mergand la 2-3 adrese pe noapte, iar banii obtinuti ii dadea iubitului sau fie direct, fie prin intermediul unei persoane.In noiembrie 2019, pentru ca bataile s-au inmultit, fata a a fugit de la acea locuinta si a ajuns acasa la parintii sai cu un tramvai. Ulterior le-a povestit parintilor cele petrecute si s-au deplasat toti trei la sectia de politie pentru a depune plangere penala.Marturiile fetei, a parintilor, a unor martori, dar si interceptari sunt o parte din probele care au dus la condamnarea lui Nicolae Alexandru Petcu.Intr-o discutie cu mama sa, din 15 noiembrie 2019, tanarul ii spunea cati bani ii aducea tanara intr-o zi: "", sau "".Cu privire la violenta exercitata de barbat asupra victimei, judecatorii au apreciat ca este relevanta discutia interceptata si purtata telefonic de Nicolae Alexandru Petcu cu un amic care ii spune ca trebuie sa o "" pe victima daca aceasta a fugit, iar acesta din urma precizeaza ca "" si "Intr-una din conversatiile de pe aplicatia Messenger, victima i-a spus tanarului ca ea l-a iubit, desi el a batut-o mereu si tot la el s-a intors, iar acesta din urma nu o contrazice in niciun fel pe victima, spunand doar ca nu vrea alta persoana in afara de ea."Inculpatul i-a creat victimei convingerea ca ei formeaza un cuplu fericit, ca relatia lor se bazeaza pe sentimente firesti de iubire si ca vor ramane impreuna, considerandu-se, astfel cum a rezultat si din conversatiile dintre cei doi purtate prin aplicatia Whatsapp Messenger:, asi," explica judecatorii Curtii de Apel Bucuresti care au analizat acest caz.In situatiile in care victima fugea de la locuinta tanarului, acesta, in vederea convingerii sale sa se intoarca, ii trimitea mesaje telefonice care contineau declaratii de iubire si promisiuni de schimbare a relatiei dintre cei doi.Atunci cand victima nu ii raspundea la mesaje sau evita sa dea curs solicitarii, acesta din urma recurgea la expresii extrem de jignitoare, defaimatoare, caracterizate de dispret, dar si la amenintari cu acte de violenta cu privire la victima si la familia acesteia:...,De altfel, Nicolae Alexandru Petcu se considera o persoana cu experienta in domeniul activitatii de proxenetism sustinand in cadrul unei conversatii telefonice ca "fac asta de atata."Curtea de Apel Bucuresti explica de ce se impune ca tanarul sa fie condamnat la o pedepasa cu executare in penitenciar."Acesta a adoptat in mare parte o atitudine neloiala fata de procesul penal desfasurat impotriva sa, recunoscand in intregime fapta si imprejurarile comiterii acesteia abia cu prilejul optarii pentru judecarea cauzei in baza procedurii simplificate a recunoasterii vinovatiei; acesta a incercat initial sa convinga organele judiciare ca victima a inceput sa intretina acte sexuale contra cost din proprie initiativa sau ca aceasta presta doar masaj erotic, neobtinand foloase materiale ca urmare a acestui fapt, si ca nu a expus victima la acte de violenta.," conchid judecatorii.Potrivit magistratilor, Petcu obtinea de pe urma activitatii de proxenetism minim 300 de lei/seara, parte a sumelor de bani primite de victima de la clienti in schimbul serviciilor sexuale prestate.Inmultind suma de 300 de lei cu o medie de 25 de seri lunare in care victima a oferit servicii sexuale contra cost si a predat banii lui Petcu, se cumuleaza suma totala de 45.000 de lei (300 x 6 luni 25 de zile)."De altfel, suma de bani obtinuta de inculpat in unele seri de pe urma infractiunii analizate depasea cu mult suma de 300 de lei, avand in vedere si tariful practicat de persoana vatamata, dar si numarul de clienti de pe seara;," arata instanta Intrucat suma mentionata - 45.000 reprezinta un folos obtinut de Petcu, ca urmare a activitatii de proxenetism pe care a si determinat-o si inlesnit-o, s-a apreciat ca aceasta se incadreaza si in notiunea de bun dobandit de pe urma comiterii infractiunii, urmand a fi confiscata de la acesta, culegerea de astfel de foloase de pe urma practicarii prostitutiei fiind una din variantele normative ale infractiunii de proxenetism, concluzioneaza judecatorii.