Esec in serie pentru Inspectia Judiciara, condusa de Lucian Netejoru: CSM anuleaza actiunile disciplinare in cazul a trei procurori celebri

CSM a admis exceptia nulitatii absolute a rezolutiei de exercitare a actiunii disciplinare. Deciziile Consiliului pot fi contestate la Inalta Curte, potrivit minutei postate pe site-ul CSM. In esenta este vorba despre doua actiuni disciplinare - in prima era vizata Mirica, iar in cealalta erau vizati Sandu si Codreanu- demarate de Inspectia Judiciara in toamna anului 2019. O perioada in care mai multi magistrati care protestau public impotriva modificarilor legislative aduse Legilor Justitiei sau Codurilor penale s-au trezit cercetati disciplinar de Inspectia Judiciara. Probabil cel mai cunoscut caz este cel al fostei sefe DNA, Laura Codruta Kovesi , in cazul careia CSM a respins un numar de trei actiuni disciplinare, decizii confirmate de Inalta Curte.Procurorii Claudiu Sandu si Bogdan Codreanu au protestat fata de repetatele imixtiuni ale PSD ALDE in justitie . Mai mult, Bogdan Codreanu i-a dat o amenda judiciara de 2.500 lui Gheorghe Stan, fostul sef al Sectiei Speciale, in prezent judecator la CCR , pentru ca acesta nu ii comunicase acte dintr-un dosar.Inspectia Judiciara il acuza pe Codreanu ca, "luand la cunostinta de existenta unei plangeri penale adresate SIIJ, ce viza modul de efectuare a urmaririi penale intr-un dosar pe care il intrumenta, nu a inteles sa formuleze o declaratie de abtinere, efectuand in schimb numeroase demersuri catre SIIJ, sub pretextul solutionarii dosarului mai sus mentionat, in scopul aflarii continutului acesteia", potrivit unui comunicat de presa, emis in 2019 de Inspectia Judiciara.In cazul prim-procurorului Claudiu Sandu, Inspectia Judiciara sustinea ca acesta "a dat girul de legalitate acelor demersuri intreprinse de procurorul cu functie de executie, in scopul aflarii unor informatii ce serveau satisfacerii intereselor personale si nu in scopul aflarii adevarului in cauza penala aflata in instrumentare si nu a inteles sa formuleze o declaratie de abtinere de la verificarea rechizitoriului emis in aceeasi cauza".Florentina Mirica a fost sefa Serviciului combatere a coruptiei in justitie din Directia Nationala Anticoruptie (DNA), pozitie din care a instrumentat mai multe dosare mediatizate. Unul dintre cele mai cunoscute este cel al fostului vicepremier Gabriel Oprea (referitor la masina de lux).Mirica a candidat fara succes la sefia DNA, intr-o procedura in care fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader , nu a acceptat pe niciunul dintre cei patru candidati inscrisi la concurs.In cazul actiunii disciplinare anulate, Inspectia Judiciara ii reprosa Florentinei Mirica faptul ca ar fi lasat mai multe dosare in nelucrare, intr-o perioada in care procurorul instrumenta dosarul "Fraudelor de la CNAS" si a audiat ca martori aproximativ 1.000 de persoane.Este vorba despre o ancheta in care au fost trimise in judecata 59 de persoane, printre care conducerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Casei de Asigurari de Sanatate a municipiului Bucuresti (CASMB) si functionari din aceste institutii, dar si 31 de firme de ingrijiri medicale.Ancheta are legatura cu desfasurarea de activitati ilicite prin care sume de bani in valoare de peste 20 milioane de lei (4,5 milioane euro) din fondurile Casei de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti (CASMB) ar fi fost fraudate prin decontarea nelegala a unor servicii fictive de ingrijiri medicale la domiciliu.- Marian Burcea, fost presedinte al CNAS,- Alin-Sergiu Costache, sef al Directiei Generale de Monitorizare Antifrauda din CNAS,- Ovidiu Munteanu, managerul Directiei Relatii Contractuale, ulterior sef al CASMB,- Lucian Vasile Bara , fost presedinte al CASMB,- Ion Razvan Geambasu, director executiv al CASMB,- Ion Ovidiu Mihaescu, managerul Directiei Control din CASMB,- Nicolae Sergiu Ciobanu, fost consilier al ex-directorului SRI, George Maior