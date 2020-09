EXCLUSIV Incalcari grave ale legii in cazul retinerii pasaportului micutei Sorina. Motivare zdrobitoare a Inaltei Curti la adresa Sectiei Speciale

Presiuni de la varful Parchetului General

Concluzia

Pasaportul a fost luat fara motiv

Cand se poate retine actul

"Nu a fost dispusa conform legii"

Aceasta este concluzia judecatorului Lavinia Lefterache, de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, care a decis, in data de 14 iulie, ca Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ), cunoscuta ca Sectia Speciala, i-a incalcat dreptul la libera circulatie Sorinei Sacarin. Din punct de vedere procedural, magistratul a admis o plangere facuta de sotii Ramona si Gabriel Sacarin, parintii adoptivi ai Sorinei, impotriva dispozitiei procurorului privind predarea sub luare de dovada a pasaportului Sorinei Sacarin.", este concluzia magistratului.Pasaportul micutei Sorina a fost retinut, in vara anului 2019, de procurorul Mihaiela Iorga- Moraru de la Sectia Speciala, in cadrul anchetei care verifica modul in care s-a facut adoptia in acest caz.Reamintim ca, in vara anului 2019, s-a implicat in acest caz si actualul prim adjunct al procurorui general, Bogdan Licu , care a incercat sa blocheze iesirea din tara a micutei.Bogdan Licu a deschis, in vara anului 2019, trei procese pe rolul instantelor din Romania, prin care a incercat sa revizuiasca decizia definitiva de adoptie a micutei Sorina si sa blocheze iesirea acesteia din tara, fara niciun temei legal si fara nicio fundamentare.De altfel, judecatorii au respins, pe rand, solicitarile acestuia si au criticat dur demersurile facute in instanta Ziare.com va prezinta cele mai interesante pasaje din motivarea judecatorului Lavinia Lefterache. Practic, Inalta Curte arata cu titlu definitiv ca pasaportul nu a fost niciodata utilizat pentru efectuarea vreunei probe in dosarul penal, iar retinerea acestuia nu a avut un scop legitim. Cu alte cuvinte, ca procurorul nu a luat masura pentru a realiza probatiunea in dosarul penal instrumentat, ci tocmai in scopul de a bloca minora pe teritoriul Romaniei, acesta fiind un scop nelegitim.Inalta Curte arata faptul ca, desi procurorul avea pasaportul inca din data de 26 iulie 2019, cercetarea grafologica a fost dispusa abia in 12 iulie 2019 si nici atunci nu s-a solicitat expertizarea pasaportului propriu-zis, ci doar a documentelor care au stat la baza emiterii acestuia. Magistratul a concluzionat ca retinerea pasaportului, in perioada 26 iunie 2019 - 19 iulie 2019, nu a fost necesara pentru administrarea vreunei probe."Desi documentele au fost retinute pentru efectuarea unei expertize grafologice si se aflau in posesia organelor judiciare inca din 26 iunie 2019, nu s-a dispus expertizarea acestora, iar in cadrul adresei interinstitutionale, prin care a fost preluat pasaportul, nu s-a indicat durata masurii retinerii pasaportului.Judecatorul de camera preliminara din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie constata ca, desi s-a dispus retinerea pasaportului minorei Sacarin Sorina, acest document nu se regaseste printre cele puse la dispozitia specialistilor din cadrul DGPMB - Serviciul Criminalistic, in vederea efectuarii constatarii tehnico-stiintifice grafice si tehnice, astfel incat retinerea pasaportului si limitarea libertatii de circulatie nu au fost justificate de nevoia administrarii unei probe in procesul penal", arata magistratul Lavinia Lefterache.In ceea ce priveste conditiile in care cetatenii romani isi pot exercita dreptul la libera circulatie in strainatate, precum si limitele exercitarii acestui drept, sunt avute in vedere urmatoarele dispozitii relevante din Legea nr. 248/2005, privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate.In conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 248/2005, exercitarea de catre o persoana a dreptului la libera circulatie in strainatate se suspenda numai in urmatoarele situatii:a) este inculpata intr-o cauza penala si a fost dispusa, in conditiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare, instituirea unei masuri preventive, cu impunerea, dupa caz, a obligatiei de a nu parasi o anumita limita teritoriala, fixata de organul judiciar, decat cu incuviintarea prealabila a acestuia;b) a fost condamnata si are de executat o pedeapsa privativa de libertate;c) este internata intr-un centru educativ sau intr-un centru de detentie;d) nu a respectat masura restrangerii exercitarii dreptului la libera circulatie in strainatate, dispusa in conditiile prezentei legi."In cauza, minora Sacarin Sorina nu se regasea in vreuna dintre situatiile prevazute de art. 40 din Legea nr. 248/2005 -(varsta nu permitea ca aceasta sa fie subiect activ al raportului de drept penal),(in raport cu dispozitiile Codului de procedura penala, avand in vedere varsta minorei, nici nu era posibil sa se afle in vreuna dintre aceste situatii) si, dispusa in conditiile acestei legi.Prin urmare, se constata ca dispozitia procurorului privind predarea sub luare de dovada a pasaportului minorei Sacarin Sorina din continutul ordonantei nr. 2015/P/2019, din data de 26 iunie 2019 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, nu a fost dispusa in conformitate cu legea si nu a urmarit un scop legitim.," conchide magistratul.Motivarea Inaltei Curti din acest caz reaminteste de o alta decizie data de Inalta Curte. Cea in care a fost revocat controlul judiciar impus Laurei Codruta Kovesi de procurorul SS (Sectia Speciala pentru magistrati ) Adina Florea, in dosarul extradarii lui Nicolae Popa . Inalta Curte a desfiintat sever, in acest caz, toate acuzatiile aduse fostei sefe a Directiei Nationale Anticoruptie.