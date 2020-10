AUDIO Familia Sacarin il recuza pe magistratul Victor Hortolomei, care judeca cererea de cercetare disciplinara a procurorului care a retinut pasaportul micutei Sorinei

Critica decizia Inaltei Curti

Unul dintre motivele de recuzare este acela ca Victor Hortolomei a facut, la termenul din 1 octombrie, mai multe consideratii cu privire la decizia Inaltei Curti, prin care s-a stabilit ca Sectia Speciala i-a incalcat dreptul la libera circulatie Sorinei Sacarin, fata din Baia de Arama adoptata de o familie din SUA, in momentul in care i-a luat pasaportul.Este vorba de o decizie data pe 14 iulie 2020 de judecatorul la Lavinia Lefterache. Potrivit acestei motivari, dispozitia procurorului procurorului Mihaiela Iorga Moraru de a preda sub luare de dovada pasaportul micutei Sorina Sacarin"nu a fost dispusa in conformitate cu legea si nu a urmarit un scop legitim.""Judecatorul de camera preliminara constata ca prin masura retinerii pasaportului minorei Sacarin Sorina (document de calatorie necesar minorei pentru a putea parasi teritoriul Romaniei impreuna cu parintii sai adoptivi, Sacarin Ramona Elena si Sacarin Gabriel), i s-a incalcat acesteia dreptul la libera circulatie prevazut de art. 2 paragraful 2 din Protocolul nr. 4 la Conventia Europeana a Drepturilor Omului", este concluzia magistratului.Potrivit cererii de recuzare, judecatorul Victor Hortolomei "a aratat in mod direct in sedinta ca intelege sa critice solutia irevocabila a Inaltei Curti, antepronuntandu-se ca statuarile irevocabile din decizia penala nu ar avea putere de lucru judecat si ca, in viziunea acestui judecator, masura ar fi avut caracter justificat, contrar judecatii Inaltei Curti.""Observam ca instanta penala a constatat ca ridicarea pasaportului minorei Sacarin Sorina nu a fost justificata de nevoia administrarii unei probe in procesul penal, prin raportare la faptul ca nu a fost supus constatarii tehnico-stiintifice dispuse in acea cauza penala, situatie in care cele statuate se raporteaza la acest considerent.Or, deduse din chiar inscrisurile supuse constatarii tehnico stiintifice pentru ca se expertizeaza ...Daca persoana indreptatita a formulat o cerere de sa obtina pasaportul, iar instanta penala concluzioneaza ca doar aceasta constatare nu este suficienta pentru a atrage justificarea ridicarii pasaportului,," spune judecatorul.Potrivit familiei Sacarin, judecatorul Hortolomei "si-a spus parerea cu privire la prezumtia de lucru judecat invocata de reclamanti, si, mai mult, din opiniile anterior-citate reiese chiar ca judecatorul considera solutia irevocabila a Inaltei Curti ca fiind eronata."Totodata, judecatorul ar fi aratat clar ca va respinge "prezumtia de adevar generata de puterea de lucru judecat a incheierii ICCJ nr. 265/14.07.2020, antepronuntandu-se in mod expres in acest sens", mai arata familia Sacarin. Cei doi soti arata punctual declaratia facuta in sedinta publica de Victor Hortolomei."Vreau sa spun in felul urmator:(...)Deci dumneavoastra apreciati ca ar fi in regula ca noi sa constatam o putere de lucru judecat cu privire la chestiunea invocata de dumneavoastra care ar viza direct latura obiectiva a abaterii disciplinare sesizate iar procurorul sa nu isi poate formula nici o forma de aparare. Deci acest lucru vi se pare foarte corect, da?," spune judecatorul Hortolomei.In plus, familia Sacarin precizeaza ca au sesizat Inspectia Judiciara cu privire la declaratiile facute de Hortolomei la termenul din 1 octombrie 2020, iar magistratul este acum in situatia sa solutioneze o clasare emisa chiar de Inspectia Judiciara."Judecatorul se afla in cazul de incompatibilitate, ..., deoarece acesta se afla momentan tocmai sub lupa Inspectiei Judiciare, paratei din prezenta cauza," se mai arata in cererea de recuzare.Practic, familia Sacarin cere recuzarea lui Victor Hortolomei de la solutionarea acestui dosar si refacerea procedurii de repartizare a cauzei pentru repartizarea aleatorie catre alt complet de judecata din cadrul sectiilor de Contencios Administrativ si Fiscal ale Curtii de Apel Bucuresti. O decizie urmeaza sa fie data in urmatoarele zile.Victor Hortolomei avea pe masa o cerere a sotilor Ramona si Gabriel Sacarin, familia adoptiva a Sorinei, care contestau decizia Inspectiei Judiciare prin care a fost clasata plangerea facuta impotriva procurorului Mihaiela Iorga Moraru. Acte confidentiale din ancheta scurse catre jurnalisti pro-SS, posibile abuzuri si modul in care pasaportul Sorinei a fost retinut de procuror timp de trei saptamani sunt o parte din acuzatiile facute de sotii Sacarin, in acest caz.Dupa ce a analizat intregul caz, Inspectia Judiciara a concluzionat ca: "nu se poate retine cu privire la magistratul reclamat vreo culpa din perspectiva disciplinara, motiv pentru care se va dispune clasarea sesizarii".Decizia inspectorului Andreea Cristina Mina a fost confirmata si de seful IJ, Lucian Netejoru.Victor Hortolomei este considerat unul dintre judecatori apropiati Liei Savonea. El a dat mai multe decizii discrete, dar cu impact asupra sistemului judiciar. In primul rand, a suspendat Regulamentul Inspectiei Judiciare si a blocat numirea unor noi sefi ai institutiei. Decizia care in esenta era favorabila sefului Lucian Netejoru, care a ramas in functie, dupa ce Tudorel Toader a dat o ordonanta de urgenta in acest sens.Magistratul a anulat si hotararea CSM prin care Consiliul a incetat detasarea procurorului Oana Schmidt Haineala in functia de secretar de stat in Ministerul Justitiei (in mandatul lui Florin Iordache ) cu obligarea CSM la plata unor daune morale.Tot judecatorul Victor Hortolomei a anulat si Hotararea CSM din 2018 prin care s-a modificat acelasi regulament, in sensul ca inspectorii judiciari sefi sa fie desemnati direct de plen.