Fiasco la dezbaterea publica a proiectului de lege de desfiintare a Sectiei Speciale. Procuroarea laudata de Tudorel Toader a aparat vehement SIIJ: Dati-le un an sa functioneze!

De partea cealalta, doi membri au societatii civile au prezentat date si argumente in favoarea desfiintarii acestei structuri de parchet.In timpul interventiilor, Elena Iordache a criticat dur activitatea fostului procuror general al Romaniei, Augustin Lazar , dar si pe membrii Consiliului Superior al Magistraturii care nu au votat-o pe Adina Florea in functia de procuror-sef al Sectiei Speciale.In octombrie 2018, Elena Iordache a candidat fara succes pentru postul de procur-sef al acestei sectii. Asta dupa ce in august 2018, fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader , spunea ca un procuror ca Iordache ar fi fost bun la sefia DNA ", spunea Tudorel Toader, la Antena 3.Aceasta dezbatere publica a proiectului de lege pentru desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie a avut loc in contextul in care doua asociatii de magistrati, Asociatia "Forumul Judecatorilor din Romania" si Asociatia "Initiativa pentru Justitie" au anunta public faptul ca reprezentantii lor nu vor participa la intalnire, acuzand ca demersul nu este "coerent si serios", fiind "inutil".Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu , a lipsit marti de la aceasta intalnire, iar evenimentul a fost condus de secretarul de stat Olivia Diana Morar. In sala au fost prezenti mai multi angajati din Ministerul Justitiei.Proiectul de lege se afla pe site-ul Ministerului Justitiei din februarie 2020. "In perioada pandemiei au existat propuneri care au fost trimise Comisiei," explica Morar.Catalina Hoparteanu, reprezentant al comunitatii Declic, a insistat pentru desfiintarea Sectiei Speciale: "."Hoparteanu face trimitere la o prevedere care apare in proiectul legislativ initiat de Catalin Predoiu, potrivit careia punerea in miscare a actiunii penale in cazul unui magistrat se face cu autorizarea prealabila a procurorului general. Trimiterea in judecata a judecatorilor si procurorilor se incuviinteaza de Sectia pentru judecatori sau, dupa caz, de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii ( CSM ). Prevederi care, in esenta, cresc imunitatea magistratilor.Reprezentantii Ministerului Justitiei prezenti la dezbatere au punctat miercuri ca este vorba de un proiect legislativ, care se afla inca in faza de dezbatere, si ca Guvernul Orban isi mentine punctul de vedere, cel potrivit caruia se impune desfiintarea Sectiei Speciale."In functie de observatii, de reactii, vom reevalua forma finala care va fi promovata de Ministerul Justitiei," explica unul dintre directorii din MJ.Marian Raduna, reprezentantul asociatiei Geeks for Democracy, a explicat ca el a venit mai mult pentru a afla opinia Ministerului Justitiei si a ministrului Catalin Predoiu. "," a ridicat problema Raduna.Reprezentantul Geeks for Democracy face trimitere la o declaratiile facuta de Predoiu, care spunea despre acest proiect legislativ ca: "Vom face pasul decisiv cand vom fi siguri ca acest proiect va trece de Parlament."Secretarul de stat Olivia Diana Morar precizeaza ca nu doreste promovarea acestui proiect doar pentru imagine si ca vrea obtinerea unui rezultat.," explica Morar."Momentan suntem in etapa de dezbatere a proiectului, reprezinta o prioritate sa-l depunem in fata Parlamentului, indiferent de modul de constructie al Parlamentului in momentul depunerii. Ne intereseaza rezultatul final, sa existe o finalizare," repeta secretarul de stat Morar."Senzatia noastra este ca acest proiect este facut pentru imagine," ii da replica Marian Raduna. Acesta reitereaza criticile aduse de asociatiile de magistrati si de organsimele internationale la adresa infiintarii acestei sectii."Cand se intampla? Tocmai se intampla!," reactioneaza Morar.Reprezentanta Asociatiei Procurorilor din Romania, Elena Iordache, spune ca ea a fost mandatata sa nu faca reprosuri Ministerului Justitiei, dar s-a plans de modul in care a fost organizata dezbaterea."Ati spus ca este in programul de guvernare desfiintarea SIIJ. Nu am vazut o analiza pentru care aceasta sectie a fost infiintata si a fost infiintata la solicitarea magistratilor. Va spun ca am participat la sedintele atat de anatemizate Comisii Iordache. S-au facut lucruri bune acolo. Am fost invitati, toate asociatiile. Cine a venit, s-au luat in discutie propuneriile", incepe Elena Iordache.Procurorul critica mai multe propuneri ale Ministerului Justitiei, in cazul proiectului legislativ, si parti intregi din expunerea de motive."Mi se pare hazardant tot ceea ce scrie aici," puncteaza, printre critici, Iordache."As zice sa analizam cu maxima atentie activitatea CSM. Activitatea CSM, care din iulie 2019, dupa ce a fost organizat, efectuat, un examen pentru ocuparea postului de procuror sef de sectie, si altul, pentru ocuparea posturilor de procurori, CSM, in Plenul lui, nu s-a mai putut intruni.Pentru ca mai multi membri CSM nu doreau validarea acestui examen. Cu tot cortegiul de consecinte, inclusiv in ce priveste celelalte probleme arzatoare in activitatea sistemului de justitie ," gaseste o explicatie procurorul.Iordache a atras atentia ca CSM a votat din nou, luna acesta, impotriva organizarii unui nou concurs pentru sefia Sectiei Speciale. "Minunat pentru factorul politic din Romania ca sa spuna:. Si sigur ca o spunem cu plamanii tari:De ce nu functioneaza Sectia? Ramane o intrebare al carui raspuns vi l-am dat," conchide Iordache."Colegii mei lucreaza atata cat se poate in patru oameni. Atat cat se poate in cei patru, pe care CSM i-a numit in 2018. Atat au putut sa ajunga si sa parcurga interviul. Si va mai spun ceva, procurorul general al Romaniei, fostul procuror general al Romaniei, pe numele sau de botez Augustin Lazar, de la data infiintarii... il stim ca era impotriva infiintarii acestei sectii.Repet, fostul procuror general al Romaniei, in toate, dar in toate intalnirile cu procurorii din tara, ca erau seminarii, ca erau intalniri de bilant, ca erau intalniri pe alte tematici, le solicita procurorilor din tara sa nu se inscrie in a candida pentru ocuparea unui post la aceasta sectie. Imi asum ce ea ce spun si sunt, nu au fost intalniri de cafea. Au fost intalniri cu procurori, cu politisti," insista procurorul.Elena Iordache arata ca procurorii lucreaza pe principiul subordonarii ierarhice, dar ca procurorii sunt independenti pe dosarele de ancheta "De ce colegii nu s-au inscris, totusi, au indeplinit aceasta solicitare expresa? Pixul are 2 capete, unul cu alb, unul cu rosu si unul cu albastru. Daca te-a prins... exact... se practica. Eu sunt o editie mai veche. Retineti acest lucru. De ce nu avem procurori la SIIJ si de ce SIIJ nu functioneaza. Asta este situatia", concluzioneaza Elena Iordache.Procurorul Elena Iordache a pledat pentru organizarea Sectiei in cadrul Parchetului General si a cerut mai mult timp: "Dati-le un an!". Sectia Speciala a fost operationalizata in octombrie 2018, printr-o ordonanta de urgenta promovata de fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader."Ca sa vedem daca un lucru functioneaza sau nu, daca o bicicleta functioneaza sau nu, trebuie sa vedem daca are pedale, si amandoua rotile, si lant, si ghidon, si trebuie sa mai aiba si pe cineva care sa stea pe sa si sa dea din pedale. Ca sa functioneze, trebuie sa fie complet. Noi nu spunem complet, dar cand din 41 sunt 4, niciodata nu vei putea face o evaluare corecta, complete, nici macar cu privire al performantele fiecareia dintre ei, sau performanta institutiei", a continuat Iordache."Dati-le un an in care sa functioneze la capacitatea pe care anterior le-a fost acordata prin lege! Nu vor face fata? Noi vom fi cei care vom spune:," spune Elena Iordache.La finalul intalnirii, secretarul de stat Olivia Diana Morar a explicat ca vor fi luate in considerare toate opiniile prezentate.Potrivit unui comunicat de presa transmis miercuri, in jurul orei 20.20, Ministerul Justitiei arata ca in cadrul dezbaterii, au fost prezentate observatii si propuneri asupra proiectului de lege, atat cu caracter general, cat si punctuale, tehnice. De asemenea, s-a solicitat asumarea de catre Ministerul Justitiei a unor termene precise privind promovarea proiectului de lege."Pe parcursul dezbaterii s-a reafirmat pozitia Ministerului Justitiei de a sustine desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, masura care, de altfel, este inclusa si in programul de guvernare al actualului Cabinet. Referitor la observatiile si propunerile prezentate in cadrul dezbaterii, s-a precizat ca acestea urmeaza a fi analizate si avute in vedere la definitivarea formei proiectului de lege care va fi supus aprobarii Guvernului si, ulterior, transmis Parlamentului," precizeaza MJ."Decizia MJ cu privire la desfiintarea SIIJ este fara echivoc. Solutia privind desfiintarea SIIJ a fost si este sustinuta ferm de Ministerul Justitiei", a declarat Olivia Diana Morar, secretar de stat in Ministerul Justitiei, conchide comunicatul de presa.