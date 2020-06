Forumul Judecatorilor cere Guvernului si Parlamentului masuri legislative imediate pentru a demara concursul de admitere in magistratura: E o situatie fara precedent

Ziare.

Conform reprezentantilor magistratilor, modificarea intempestiva a "legilor justitiei", fara a tine seama de reguli constitutionale minimale vizand statutul judecatorilor si al procurorilor, isi dovedeste si cu aceasta ocazie lacunele majore, fapt care determina o situatie fara precedent in magistratura din Romania."Prin Decizia nr.121/2020, Curtea Constitutionala a statuat ca Legea organica nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, fapt care contravine dispozitiilor art.73 alin.(3) lit.l) din Constitutie, potrivit carora organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii si organizarea instantelor judecatoresti se reglementeaza prin lege organica.De asemenea, posibilitatea Consiliului Superior al Magistraturii de a adopta, prin regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura, aspecte esentiale care tin de ocuparea posturilor de judecator sau procuror , determina o stare de incertitudine juridica: "", sustin magistratii.Ei subliniaza ca, potrivit CCR, "".Pentru respectarea prevederilor constitutionale, "legiuitorul trebuie sa completeze dispozitiile Legii nr.303/2004 nu numai cu aspectele esentiale ale concursului de admitere in magistratura organizat potrivit art.33 din lege, ci si cu aspectele esentiale ce tin de ocuparea posturilor de judecator sau procuror prin celelalte modalitati de admitere in magistratura".Si in "cazul concursului pentru admiterea la Institutul National al Magistraturii, al examenului de absolvire a Institutului National al Magistraturii si al examenului de capacitate al judecatorilor stagiari si al procurorilor stagiari, legea trebuie sa prevada aspectele esentiale, cum sunt, spre exemplu, conditiile de participare, regulile generale privind constituirea comisiilor de concurs, tipul etapelor si probelor de concurs, modalitatea de stabilire a rezultatelor si posibilitatea de contestare a fiecarei probe. Totodata, Legea nr.303/2004 trebuie sa prevada si aspectele esentiale ale ocuparii posturilor de magistrat-asistent de la Inalta Curte de Casatie si Justitie si de la Curtea Constitutionala".Solutia pronuntata de Curtea Constitutionala nu este deloc surprinzatoare, in jurisprudenta sa, aceasta stabilind constant ca "statutul juridic al unei categorii de personal este reprezentat de dispozitiile de lege referitoare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea raportului juridic de munca in care se afla respectiva categorie", afirma reprezentantii Forumului,.De altfel, Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania a adus la cunostinta publicului de numeroase ori acest fapt, incepand cu observatiile publicate in luna decembrie 2017, imediat dupa adoptarea modificarilor aduse "legilor justitiei" lucrate in "comisia Iordache", cu referire la neconstitutionalitatea legislatiei referitoare la desfasurarea concursurilor de admitere in magistratura, examenului de absolvire a Institutului National al Magistraturii si examenului de capacitate, continuand cu diverse cereri catre entitatile relevante pentru sesizarea Curtii Constitutionale, memorii "amicus curiae" trimise Curtii Constitutionale, cereri catre Presedintele Romaniei in scopul trimiterii legilor spre reexaminare Parlamentului etc."Modificarea intempestiva a, fara a tine seama de reguli constitutionale minimale vizand statutul judecatorilor si al procurorilor, isi dovedeste si cu aceasta ocazie lacunele majore, fapt care determina o situatie fara precedent in magistratura din Romania: blocarea sine die a concursurilor de admitere in magistratura, examenului de absolvire a Institutului National al Magistraturii si examenului de capacitate, prin urmare, prin ricoseu, afectarea majora a intregului sistem judiciar, la acest moment existand sute de posturi vacante in instante si parchete.In atare conditii,", conchide asociatia de magistrati