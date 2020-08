Forumul Judecatorilor: CNA si CSM nu-i apara suficient pe magistratii care sunt "linsati" mediatic

"Magistratii sunt batjocoriti"

Antena 3 a pierdut procesul cu Kovesi

"Lipsesc sanctiunile disuasive"

Aceasta este una dintre concluziile White Paper-ului: " Programele de televiziune. Minima implicare a Consiliului National al Audiovizualului in protejarea demnitatii si imaginii magistratilor ", realizat de Forumul Judecatorilor din Romania (FJR).Asociatia de magistrati a analizat principalele decizii sanctionatorii emise de Consiliul National al Audiovizualului in perioada 2018-2020 in cauzele referitoare la magistrati."Minima implicare a Consiliului National al Audiovizualului in protejarea demnitatii si imaginii magistratilor a fost completata de inactivitatea de neinteles a Consiliului Superior al Magistraturii, incapabil sa apere eficient pe magistratii care au luptat in ultimii ani impotriva coruptiei si pentru independenta justitiei.Este limpede de constatat ca sanctiunile prevazute de legislatia in vigoare nu sunt deloc descurajatoare pentru comportamente de linsaj mediatic cu privire la magistratii incomozi si ca este necesara completarea cadrului legislativ cu sanctiuni noi, cu adevarat disuasive, mergand pana la suspendarea emisiei TV sau, dupa caz, inchiderea emisiei TV si interdictii de reluare pentru perioade indelungate," explica FJR.Potrivit sursei citate, ee impune reglementarea normativa, dar si aplicarea imediata de masuri reparatorii eficiente si pentru corectarea informatiei de canalul TV care a lansat sau care a preluat atacurile derulate impotriva judecatorilor si procurorilor."De asemenea, apare necesara reglementarea prin lege a obligatiei Consiliului Superior al Magistraturii de a sesiza Consiliul National al Audiovizualului atunci cand emisiunile TV tind spre desfasurarea unui proces public in audiovizual, in paralel cu procesul judiciar, cand magistratii sunt batjocoriti, dar si in cazurile in care dreptul la replica/rectificare al CSM sau al magistratilor ori asociatiilor profesionale care ii reprezinta nu a fost difuzat sau cand programele TV prezinta date nereale referitoare la sistemul judiciar, cariera magistratilor ori stadiile procesuale ale dosarelor instrumentate," precizeaza FJR.Deciziile CNA cu sanctiunile date sunt prezentate in documentul citat.Potrivit White Paper-ului, dintr-o simpla lectura a cazurilor, se remarca extrem de multe situatii in care CNA a apreciat ca efectele faptelor constatate sunt minore, adresand exclusiv somatii publice unor posturi TV: Romania TV - derapaje legate evenimente speculative, nedovedite, din viata privata a fostului procuror -sef al DNA ("Cum a fost prinsa Kovesi cu SPP-istul de serviciu"); Romania TV - afirmatii Elena Udrea : "la Inalta Curte sunt in continuare judecatori care actioneaza la ordin, judecatorii care depind de sistem, fie au fost promovati, fie sunt santajati si exista si judecatori mai putin integri care judeca fara sa primeasca plicuri galbene si fara sa primeasca ordine"; Realitatea Plus - afirmatii in sensul unei "combinatii criminale Coldea-Kovesi"; B1 TV - jigniri evidente aduse unor magistrati (spre exemplu, utilizarea apelativului "Veve"); Antena 3 - linsaj de presa la adresa unor ziaristi si magistrati, inclusiv unul dintre candidatii la pozitia de Procuror General al Romaniei.- Pentru folosirea unor expresii de tip "Pupati-o in cur pe Kovesi! Pupati-o dom'le in cur pe Kovesi!" in cadrul mai multor emisiuni in care se deschisese o subscriptie publica ("dati un chior pentru Kovesi!") pentru a acoperi un prejudiciu moral constatat definitiv de o instanta judecatoreasca urmare a jignirilor primite de procurorul-sef al DNA, Antena 3 a fost sanctionata cu amenda in suma de 40.000 de lei (aproximativ 8.280 EUR), dupa mai bine de sase luni de la data emisiunilor TV.- Romania TV a primit o amenda in suma de 10.000 de lei (aproximativ 1070 EUR), ca urmare a formularii unor acuzatii de natura penala si morala, fara a fi puse la dispozitia publicului dovezi care sa ateste realitatea faptelor imputate ( Sebastian Ghita : "Domnu Andronic, Laura Codruta Kovesi voia cu ajutorul meu sau fara, fortandu-ma, presandu-ma, amenintandu-ma, sa reuseasca sa darame guvernul Ponta.") Sanctiunea a fost aplicata dupa aproximativ un an de la data difuzarii emisiunii TV.- B1 TV a fost sanctionata cu amenda in suma de 25.000 de lei (aproximativ 5175 EUR), pentru acuzatii absolut scandaloase aduse unui judecator al Curtii Constitutionale, fost presedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie ("Livia Stanciu avea o relatie cu un lider care vindea droguri ", "Livia Stanciu primea droguri acasa").- CNA a sanctionat Antena 3 cu amenda in suma de 5.000 de lei (aproximativ 1035 EUR), pentru afirmatii neverosimile la adresa fostului procuror-sef al DNA: ("eu stiu ca ea va intra la puscarie. Si stiu ca va intra la puscarie, pentru ca stiu ce a facut. Ia, uite, ba, v-a intrat zana la puscarie, la Targsor, stii. Felul in care, totusi, aceasta faptura minte, in legatura cu lucruri, cum sa spun, atat de usor de dovedit, cum ar fi, aia cu interceptarile, cu interceptarile cu ea a fost dovedit, ca au fost falsificate.")- De asemenea, CNA a sanctionat Romania TV cu amenda in suma de 5.000 de lei (aproximativ 1035 EUR), pentru un linsaj de presa derulat in cursul mai multor zile la adresa unor ziaristi si magistrati, inclusiv unul dintre candidatii la pozitia de Procuror General al Romaniei. Se remarca si caracterul intimidant al operatiunii de captare a unor secvente din viata privata a unor persoane, antrenate intr-o procedura de ocupare a unor posturi de conducere ale Ministerului Public."Actiunile de acest gen contravin normelor legale in materia dreptului la viata al persoanei, dar intra in conflict si cu exigentele exercitarii dreptului la informatie impuse de art.31 din Constitutie (asigurarea informarii corecte a opiniei publice).Astfel de comportamente, pe fondul legislatiei incoerente si deficitare, a lipsei unor sanctiuni disuasive, descurajante, risca sa devina practici obisnuite, apropiate metodelor invazive puse in aplicare in perioade istorice de trista amintire, fapt pentru care ele trebuie dezaprobate in termenii cei mai categorici.Cuantumul tuturor acestor amenzi cumulate nu este nici macar egal cu salariile lunare ale unor realizatori TV, amfitrioni ai unor emisiuni in care critica inversunata si lipsita de probe adusa unor magistrati a devenit o banalitate," conchide sursa citata.