Forumul Judecatorilor prezinta o lista cu instantele in care s-au inregistrat cazuri de coronavirus, dupa ce Ministrul Justitiei a sustinut ca acestea nu sunt focare de infectie

Declaratiile lui Predoiu

Asociatia Forumul Judecatorilor prezinta, vineri, o lista intitulata " Cazurile de Covid-19 in instantele si parchetele din Romania prezentate in presa ".Pe lista care cuprinde link-uri catre articolele de presa sunt sapte dintre curtile de apel, inclusiv cea de la Bucuresti, dar si mai multe tribunale, inclusiv Tribunalul Bucuresti, mai multe judecatorii, doua fiind din Capitala, si cateva parchete."Aceste informatii nu sunt verificate, confirmate sau infirmate oficial in toate cazurile, desi ar trebui sa existe o centralizare publica la nivelul CSM , la lucrarile caruia Ministrul Justittiei participa in calitate de membru de drept", au precizat reprezentantii Asociatiei.Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, sustine ca sunt eronate afirmatiile celor care sustin ca sediile instantelor de judecata ar fi focare de coronavirus, el aratand ca, inca de la inceputul pandemiei, sediile instantelor au primit echipamente de protectie, inclusiv combinezoane.Forumul Judecatorilor din Romania a transmis, marti, ca sediile instantelor de judecata au devenit focare de raspandire a virusului si solicita din nou Parlamentului Romaniei, Guvernului Romaniei si Ministerului Justitiei luarea urgenta a unor masuri legislative in scopul prevenirii raspandirii infectiilor respiratorii, inclusiv prin restrangerea fazei orale in cauzele aflate pe rolul instantelor judecatoresti. Asociatia a elaborat un Proiect de modificare si completare a Codului de procedura penala cu referire la digitalizare.