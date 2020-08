Forumul Judecatorilor solicita Guvernului si Parlamentului masuri urgente in Justitie: "Instantelor au devenit deja focare de raspandire a virusului SARS-CoV-2"

Proiectul de lege

Asociatia de magistrati a constatat ca sediile instantelor de judecata au devenit deja focare de raspandire a virusului SARS-CoV-2, existand cazuri numeroase in foarte multe dintre instantele mari din municipiile importante ale tarii. Acest fapt a determinat inchiderea temporara a unor instante si amanarea judecarii unor dosare, conform sursei citate. Forumul Judecatorilor din Romania reitereaza faptul ca Guvernul si Parlamentul Romaniei vor trebui sa aiba rol activ si sa propuna/reglementeze rapid o solutie care sa permita judecata a sute de mii de cauze de pe rolul instantelor, fara dezbateri orale, atat in prima instanta , cat si in caile de atac , in conditiile respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale si al jurisprudentei relevante a Curtii Europene a Drepturilor Omului.Asociatia a prezentat marti si un Proiect de modificare si completare a Codului de procedura penala , intocmit de judecator drd. Mihai Stefan Ghica, avocat dr. George Zlati, avocat dr. Lucian Criste, avocat drd. Mihai Suian si judecator Emilian Lupulescu, care poate constitui un punct de plecare in vederea unor discutii serioase pentru modificarea legislatiei procesuale penale (a se vedea si Expunerea de motive )."In conditii de pandemie, contactul direct dintre oameni este supus unor restrangeri serioase, iar Codul de procedura penala nu ofera solutii adecvate pentru rezolvarea cauzelor intr-un termen rezonabil. Digitalizarea a ramas pana in prezent o tema de dezbatere, neexistand, insa, un proiect suficient de amplu si consistent pentru adoptarea unor solutii legislative efective si de impact care sa corespunda principiilor care guverneaza procesul penal si sa nu impieteze asupra exercitiului drepturilor fundamentale ale omului.Actualele circumstante sanitare au readus in prim plan insuficienta digitalizarii sistemului judiciar si problema cadrului legislativ inadecvat derularii procedurilor in fata organelor judiciare prin utilizarea raspandita a mijloacelor de comunicare la distanta. Este deja notoriu faptul ca exista foarte multe state care folosesc evolutia tehnologica a societatii inclusiv in domeniul justitiei (de exemplu Estonia, Suedia sau Germania)," conchid judecatorii.