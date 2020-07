Forumul Judecatorilor solicita remedierea blocajelor din justitie generate de deciziile CCR. Una din acestea a dus la anularea interceptarilor SRI din dosarele de coruptie

Transferul magistratilor

Ambele blocaje au aparut in urma unor decizii ale CCR care a constat mai multe articole neconstitutionale in legislatie.Prin Decizia nr.454/2020, Curtea Constitutionala a constatat ca solutia legislativa cuprinsa in art.60 din Legea nr.303/2004, care nu precizeaza conditiile transferarii judecatorilor, incalca art.125 alin.(2) din Constitutie. Elementele esentiale ale carierei judecatorilor, inclusiv transferul, trebuie sa fie reglementate prin lege organica iar nu prin regulamente emise de Consiliul Superior al Magistraturii."Efectul deciziei Curtii Constitutionale va fi blocarea transferurilor judecatorilor, necesara pentru functionarea instantelor, in conditiile unui numar foarte mare de posturi vacante si a blocarii sine die a concursurilor de admitere in magistratura, ca urmare a Deciziei nr.121/2020 a Curtii Constitutionale, in consecinta, afectarea majora a intregului sistem judiciar," explica FJR.De asemenea, potrivit Deciziei nr. 55/2020, in privinta inregistrarilor rezultate in urma punerii in executare a mandatelor de securitate nationala, potrivit Legii nr.51/1991, Curtea Constitutionala a observat ca, in cadrul procesului penal, judecatorul trebuie sa poata verifica atat legalitatea mijlocului de proba - inregistrarilor ce rezulta din activitatile specifice culegerii de informatii care presupun restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati fundamentale ale omului, cat si a procedeului probatoriu prin care acestea au fost obtinute, acest fapt presupunand verificarea inclusiv a legalitatii incheierii prin care s-a incuviintat masura, precum si a mandatului emis cu aceasta ocazie.Potrivit FJR, Curtea a constatat ca procedura de contestare a legalitatii inregistrarilor - mijloace de proba ce rezulta din aplicarea sistemului reglementat de Codul de procedura penala, precum si criteriile ce trebuie avute in vedere de judecatorul de camera preliminara in cadrul acestui demers judiciar, se desprind din dispozitiile procesual penale."Pe de alta parte, Curtea a constatat ca in cazul inregistrarilor - mijloace de proba ce rezulta din activitatile specifice culegerii de informatii care presupun restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati fundamentale ale omului, legiuitorul nu a reglementat o procedura specifica aplicabila in cazul contestarii legalitatii acestora.Curtea Constitutionala a mai stabilit ca reglementarea posibilitatii conferirii calitatii de mijloc de proba inregistrarilor ce rezulta din activitatile specifice culegerii de informatii care presupun restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati fundamentale ale omului nu este insotita de un ansamblu de norme care sa permita contestarea legalitatii acestora in conditii de efectivitate," explica judecatorii.Prin simpla reglementare a posibilitatii conferirii calitatii de mijloc de proba acestor inregistrari, fara crearea cadrului adecvat care sa confere posibilitatea contestarii legalitatii acestora, legiuitorul a legiferat fara a respecta cerintele de claritate si previzibilitate.Astfel, conferirea calitatii de mijloc de proba in procesul penal inregistrarilor rezultate in urma desfasurarii activitatii specifice culegerii de informatii care presupun restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati fundamentale ale omului, in temeiul Legii nr.51/1991, se poate realiza numai in masura in care aceasta reglementare este insotita de o procedura clara si explicita referitoare la verificarea legalitatii acestui element."Cum legiuitorul nu a reglementat un cadru clar, coerent si previzibil aplicabil in cazul contestarii legalitatii mijloacelor de proba obtinute potrivit Legii nr.51/1991, desi au trecut mai bine de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a deciziei Curtii Constitutionale, se risca o compromitere ampla a unor probe esentiale pentru procesele penale.In atare conditii, Forumul Judecatorilor din Romania solicita Guvernului si Parlamentului Romaniei sa gaseasca rapid solutii pentru modificari legislative imediate necesare reglementarii transferurilor judecatorilor, precum si realizarii unui cadru clar, coerent si previzibil aplicabil in cazul contestarii legalitatii mijloacelor de proba in privinta inregistrarilor rezultate in urma punerii in executare a mandatelor de securitate nationala," conchide FJR.