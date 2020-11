Scandalul privind tentativa PSD de nationalizare a Pilonului II: Fosta sefa NN Pensii castiga definitiv procesul cu ASF si primeste daune morale

Ce s-a decis

Inalta Curte a respins ca nefondat joi seara recursul formulat de ASF impotriva unei decizii a Curtii de Apel Bucuresti, din 16 octombrie 2018, care-i dadea dreptate Ralucai Tintoiu."Respinge exceptia inadmisibilitatii recursului incident formulat de reclamanta Tintoiu Raluca Ioana Georgiana, invocata de recurenta-parata Autoritatea de Supraveghere Financiara.Respinge recursul incident formulat de reclamanta Tintoiu Raluca Ioana Georgiana impotriva sentintei civile nr.4114 din 16 octombrie 2018 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a de contencios administrativ si fiscal, ca lipsit de interes. Definitiva," este minuta Inaltei Curti din 26 noiembrie.Practic, Curtea de Apel Bucuresti a desfiintat in acest caz decizia de sanctionare data de ASF in cazul fostului director general al NN Pensii, Raluca Tintoiu, dar si toate actele emise in baza acesteia. Amintim ca ASF i-a retras, pe 13 aprilie 2017, autorizatia de director general si administrator al fondului de pensii si a amendat-o cu 100.000 lei. Tintoiu era Chief Executive Officer la NN Pensii din septembrie 2013. Instanta a mai hotarat ca ASF sa-i plateasca Ralucai Tintoiu daune morale de 1.000 de euro, suma ceruta de fosta sefa a NN Pensii.In cazul restituirii amenzii de 100.000 de lei, Curtea de Apel Bucuresti respinsese solicitarea ca fiind formulata impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva. De altfel, avocatul ASF a explicat in instanta ca amenda nu a fost incasata de ASF, ci de Ministerul Finantelor. Astfel, dupa finalizarea acestui proces , daca va castiga, Tintoiu poate sa deschida un proces separat impotriva MF, pentru restituirea banilor.In timpul procesului, avocatul Ralucai Tintoiu a facut in fata instantei o cronologie a cazului.Totul a inceput in aprilie 2017, cu o notificare a NN Pensii, in care compania isi informa clientii ca, in ultimele saptamani, au existat discutii in spatiul public privind o eventuala decizie de nationalizare a fondurilor de pensii private si le recomanda sa se informeze despre contextul pietei.Cazul a culminat cu declaratiile publice ale sefului ASF, Misu Negritoiu, si ale liderului PSD Liviu Dragnea . Politicianul cerea intr-un mod dur sanctionarea NN Pensii: "Ceea ce a facut aceasta companie este nepermis. ASF si Ministerul de Finante trebuie sa sanctioneze foarte mult.""Dupa aceasta, apare un control inopinat la NN Pensii", a relatat aparatorul. Astfel, carul a fost pus inaintea cailor.Avocatul a aratat ca motivele de nelegalitate ale sanctiunii ar fi: lipsa unei convocari a sedintei extraordinare a ASF, potrivit regulamentelor, cvorumul de sase membri nu ar fi fost indeplinit in acest caz, lipsa unui control prealabil si nemotivarea sanctiunii."Trebuia sa explice pe romaneste de ce si cum s-au intamplat toate acestea", a mai spus avocatul Ralucai Tintoiu.Critica sanctiunii a vizat inclusiv modul in care a fost amendata NN Pensii, pentru ca ASF a retinut ca este vorba de o comunicare de marketing. "Era o comunicare catre clienti, nu era vorba de publicitate aici", explica avocatul.