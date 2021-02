Fostul consilier al Monicai Macovei, reintrat in procuratura in decembrie 2020, cere CSM sa-l pensioneze "special"

Si-a inceput cariera in 1994

Solicitarea

Totul in contextul in care Flavius Craznic a revenit in magistratura pe 7 decembrie 2020, ziua in care presedintele Romaniei, Klas Iohannis, a semnat decretul privind numirea in functia de procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Calarasi.Caz inedit, revenirea lui Flavius Craznic in magistratura a fost luata in baza unei decizii date de Inalta Curte, dupa ce initial CSM ii respinsese cererea."Obliga paratul Consiliul Superior al Magistraturii sa emita o hotarare prin care sa admita cererea reclamantului de numire in functie vacanta de procuror, fara concurs sau examen, in conditiile art 331 din Legea nr.303/2004 si sa inainteze propunere in acest sens catre Presedintele Romaniei," este minuta Inaltei Curti. Potrivit datelor din dosar, Flavius Craznic si-a inceput cariera in magistratura in 1994 si a fost procuror la Parchetul Sectorului 3, Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti si Parchetul de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie unde a functionat pana in anul 2010 cand si-a incetat activitatea din motive neimputabile, prin demisie. El a intrat in avocatura.In Parchetul General el a detinut mai multe functii de conducere si a fost distins, in anul 2002 cu diploma "Meritul Judiciar" acordata de Presedintele Romaniei, pentru rezultate meritorii in activitate si calificativul anual de "foarte bine."Flavius Craznic a fost unul dintre procurorii Antidrog care a instrumentat dosarul Cocaina pentru VIP-uri, in care a fost implicat fiul lui Ion Tiriac . Dupa alegerile prezidentiale din 2004, el a devenit consilier al ministrului Justitiei, Monica Macovei In 2019, el a facut o cerere de a reveni in magistratura, fara concurs sau examen, intr-o functie vacanta de procuror la PICCJ sau la alt parchet din tara, dar solicitarea sa a fost respinsa de CSM. Solicitarea a fost facuta in baza unei prevederi din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor care stipuleaza."Persoanele care au ocupat minimum 10 ani functia de judecator sau procuror si magistrat-asistent, care nu au fost sanctionate disciplinar, au avut numai calificativul foarte bine la toate evaluarile si si-au incetat activitatea din motive neimputabile, pot fi numite, fara concurs sau examen, in functiile vacante de judecator sau procuror, la instante sau parchete de acelasi grad cu cele unde au functionat sau la instante ori parchete de grad inferior," este prevederea din lege, in baza careia a revnit in magistratura.